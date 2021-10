Cirugía reconstructiva, una maravilla para la vida

Por encima de la media, niños y niñas potosinos superan estadística en padecimientos en hendiduras orofaciales.

Labio y paladar hendido son algunos de los defectos de nacimiento que han incrementado a lo largo del tiempo en la entidad, donde el médico cirujano reconstructivo, Dr. J. Andrés Azcárate Varela, - a través del apoyo del Club Rotario de San Luis Potosí- ha llegado ha intervenir quirúrgicamente a más de 300 personas en los últimos cinco años.

"Este tipo de padecimiento es común que se presente mayoritariamente en personas de escasos recursos y por ello mi interés en tratar a estos pacientes". “San Luis Potosí está un poco por encima de la media nacional. Hablando de números exactos, el labio paladar hendido en el país presenta un caso en cada 600 a 750 bebés nacidos vivos, es un padecimiento relativamente frecuente”.

"En la zona Huasteca de la entidad, existe una gran densidad de población con labio paladar hendido debido a la consanguinidad que hay entre las personas que habitan esta área", refirió el médico cirujano.

RECONSTRUIR LA VIDA DE LOS PACIENTES

El Paladar Hendido, es un padecimiento que se debe tratar de manera multidisciplinaria, es decir de forma conjunta con el apoyo de varios especialistas. "Realizar una intervención nunca es fácil. Las familias de niños y niñas que nacen con este problema, deben saber que no es una patología incompatible con la vida, es decir, que si no se operan no se mueren. No obstante, crecen con un estigma, déficit y desventaja en importante relación con la población normal".

Además el especialista refiere que cuando estos pacientes se operan adecuadamente y en el momento preciso, se pueden insertar al tejido social de una manera más idónea sin que interfiera ya, su aspecto físico pues "siempre hay algo que se puede hacer por ellos".

El doctor Azcárate menciona que la ayuda para devolverles calidad de vida a este tipo de pacientes es primordial. Por ello, en la labor altruista que realiza de la mano con el Club Rotario de San Luis Potosí, ha cubierto gran cantidad de intervenciones.

"Ayudamos a pacientes en cualquier etapa de su problema. Atendemos desde recién nacidos, hasta personas de edad adulta".

En la expresión completa de la enfermedad -aclara el Cirujano-, a un solo paciente se le pueden llegar a realizar entre tres y cinco operaciones reconstructivas a lo largo de su vida, dependiendo del grado de severidad y de la respuesta que tenga su cuerpo ante la intervención.

EL SER HUMANO EN BUSCA DE UNA APARIENCIA MÁS ESTÉTICA

Y no sólo las malformaciones congénitas son un motivo para que parte de la población potosina decida realizar una transformación de su fisonomía.

Accidentes, agresiones físicas y hasta algunos "retoques", son algunas de las causas por las cuales hoy día la población decide realizarse intervenciones plásticas.

"Los accidentes automovilísticos son mucho más frecuentes, y son esos pacientes los ya más visitan ha cirujanos plásticos, pues buscan mejorar algunas de las secuelas que les dejó alguna herida en su aspecto físico".

También las reducciones de busto y correcciones del perfil de la nariz son algunas otras intervenciones quirúrgicas que han ido en aumento estos últimos años.

"Son muchos los motivantes que hacen que las personas acudan con un cirujano plástico, desde la vista cansada, piel flácida entre otras, siempre buscando un cuerpo más estético".

Para el doctor Azcárate la cirugía plástica es una manera de poner a la mano, la mejora de la calidad de vida y aspecto físico de las personas, que en su mayoría buscan sentirse bien consigo mismos.