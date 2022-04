Cierre de casillas transcurrió de manera puntual en instituciones educativas

Cerraron puntuales en las casillas ubicadas en la capital potosina para la votación de Revocación de Mandato, el proceso transcurrió sin incidencias ni contratiempos, afirmó Luis Fermín Rangel Dávila, funcionario del Instituto Nacional Electoral, INE.

En la escuela primaria Carmen Serdán ubicada en la calle Rubí y Avenida Coral, en el municipio de San Luis Potosí, cerraron 2 minutos después de las 6 de la tarde, el motivo fue atender a una mujer de la tercera edad que por los pasos cortos no alcanzaba a llegar a votar, pero de acuerdo a las normatividades se le permitió emitir su voto.

En esta ocasión no sé observaron largas filas ni personas molestas por no poder alcanzar la conclusión de las votaciones. No había aquellas personas que dejan todo para el último.

Los funcionarios del INE cerraron los grandes portones que protegen a las instituciones educativas para poder llevar a cabo el proceso de cancelación de las boletas que no fueron utilizadas por la ciudadanía en esta ocasión.

"Estamos en la cancelación de actas sobrantes y posteriormente procederemos al conteo de las boletas, esto forma parte del proceso tal y como se estipula en la ley. El siguiente paso es la publicación del conteo".

En esta consulta hubo gente que se quedó sin votar y ello ocurrió debido a que no formaban parte de las listas nominales y esto obedecía a que renovaron sus credenciales en tiempos cercanos y ya no se les pudo incorporar a la lista nominal. Se les brindó una explicación y se Les informó porque no podrían ejercer su voto".

Quiénes acudieron al llamado de la 4T, también reportaron que en varios sitios ubicados en la Huasteca Potosina no aparecían en la lista de votación aún y cuándo siempre votan en las mismas sedes.

Reportaron que en la escuela secundaria profesor Juan Miranda Uresti, regresaron a varias personas que querían votar porque no se encontraban en la lista.