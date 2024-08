“Cierran” primaria en Tierra Nueva; hay solo 3 maestros para 6 grados

Son tres maestros los que le hacen falta a la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez ubicada en la cabecera municipal del municipio de Tierra Nueva, por ese motivo los padres de familia decidieron no permitir que se lleven a cabo las clases, aún y cuando apenas arrancó el ciclo escolar 2024-2025.

Mencionan que desde hace un año, esta institución educativa que pertenece al Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, no cuenta con tres maestros y aunque los han solicitado en contadas ocasiones, ni la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, ni el organismo que dirige Crisógono Sánchez Lara, les mandan a nadie.

Cortesía / Padres de familia

Hartos de la situación, aseveraron que no van a permitir que haya clases hasta que lleguen con ellos los tres docentes que habrán de cuidar a sus hijos.

La forma de atender a los menores es inconveniente, pues los pocos maestros que hay en el plantel atienen un día a un grupo y al otro día atienden al otro, unos niños van la mitad de horario laboral y los otros niños en la otra mitad del horario escolar.

“Nos daban largas que sí nos iban a mandar maestros, esto fue como en el tiempo como de octubre más o menos del año pasado, cerramos la escuela en las mismas semanas, llegaron dos maestros entonces, nos faltaban tres, dijimos queremos la escuela con los seis maestros e intendente, porque tampoco teníamos intendente”.

Cortesía / Padres de familia

Apuntan que Eva Montelongo, inspectora de la zona, les aseguró que ya había gestionado al personal, y el único que llegó no era apto para atender niños “les hablaba mal a los niños, citaba las mamás solas, no recuerdo el nombre del del maestro, esa fue la situación primera, después las mamás de grado vieron la manera de pagar un maestro, vinimos a ver al presidente municipal y nos dijo que nos iba a apoyar dos meses, que era hasta diciembre, porque en enero iban a salir otra vez otras gestiones y que a lo mejor ya no se tenían maestros”.

El pasado viernes se enteraron que no tendrían profesores para sus hijos porque las obligaron a ir a pagar las cuotas escolares “eso, yo sé, que no tiene nada que ver, no pagamos, sabes que fuimos a inscribir, pero resulta que la maestra de sexto le va a dar a quinto, la maestra de tercero le va a dar al cuarto, la de primero, le va a dar a segundo. Entonces yo les dije que no, que íbamos a hacer lo mismo que la vez pasada vamos a cerrar la escuela para que de alguna manera nos hagan caso”.

Cortesía / Padres de familia

La responsable del área les dice a los padres de familia que no hay maestros porque desde gobierno del Estado no se ha autorizado a ningún docente, desde oficialidad mayor no se han autorizado pagos de jubilaciones, entonces no hay nuevo ingreso.

La escuela tiene una antigüedad de más de 62 años y las madres de familia refieren que las instalaciones ya son obsoletas y nadie ayuda a que esta escuela salga adelante, a pesar del discurso que se ofrece desde gobierno del Estado, en torno a que viene un crecimiento y desarrollo de la zona por estar cerca del clúster automotriz, se necesitará de mano de obra calificada pero no hay cómo se pueda mejorar la vida de sus hijos.