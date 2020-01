Ciclovía y obras, generan caos en la Himno Nacional

Entre ciclovía y las obras que califican de lentas y mal planeadas, vecinos y comerciantes de la avenida Himno Nacional sufren una total desesperación por el intenso tráfico y embotellamientos que a determinadas horas del día se registran en esa arteria. Piden que se expliquen señalética “que desconocemos”, y más celeridad en los trabajos que se realizan

Raúl Acosta, relató que la ciclovía en Himno Nacional ha ocasionado varios accidentes, en los que peatones han sido “aventados” por ciclistas, o hay embotellamientos cuando el transporte público se detiene a bajar pasaje. “Además, dice, son pocos los ciclistas que la utilizan.

A su vez, José Zapata, lamentó que muchos ciclistas sean groseros, y que culpen a los transeúntes “cundo son ellos los que no se fijan”. Consideró que el Gobierno Municipal no tomó en cuenta muchas cosas, como lo son los negocios que deben trabajar en la calle.

Las obras en la avenida Himno Nacional debieron ser antes que la ciclovía

Por su parte, Salvador Nieto lamenta la falta de cultura vial de muchos automovilistas, sobre todo aquellos que se estacionan en doble fila, y generan problemas de tránsito. “Se supone que se trataba de un programa de movilidad y no la hay; ahora es más problemático”, sostuvo.

“Los que estamos aquí lo vemos a diario, lo que se vive aquí; no es funcional porque no hay mucha bicicleta, y a la vez redujeron la vía para los vehículos”.

Manuel Gómez, también coincidió que la ciclovía no se justifica porque por ella no circulan muchos ciclistas, además de que existen señalizaciones nuevas que no se conocen, y las autoridades no las explican.

Además, los oficiales de la Policía Vial en lugar de ser consientes, se ensañan con quienes acuden a descargar material para determinados establecimientos. “Se tardan solamente por unos momentos y eso es suficiente para que los infraccionen, y los tránsitos no escuchan razones”, señaló.