Ciclovía en Carranza provoca bajas ventas en negocios e inseguridad para los clientes

La ciclovía en Avenida Venustiano Carranza sigue siendo un tema delicado para los comercios establecidos en la zona, pero también para sus clientes; por un lado, las ventas han bajado mucho para los negocios por la falta de espacios de estacionamiento, pero también la inseguridad en los alrededores se ha incrementado, pues hay clientes que se estacionan en calles aledañas a la avenida y que han sufrido robos y cristalazos a sus vehículos.

Señaló lo anterior Eduardo Ayala Morales, presidente del Comité del Corredor Cultural Carranza, quien aclaró que, como comerciantes nunca se opusieron a que se instalara una ciclovía en la avenida, sin embargo, “fue un parche” porque desde un principio estuvo mal planeada.

Daniela Aranda | El Sol de San Luis

Comentó que, el problema es que los usuarios quieren estacionarse “casi afuera de los negocios”, pero no hay espacios para ello, por lo que, las personas optan por ya no consumir en los negocios y buscan otras opciones, o, la gente se estaciona en las calles de alrededor, pero eso ha provocado que también la inseguridad crezca.

“Ahora la delincuencia se está alojando en las calles aledañas, como ahora no tenemos autos estacionados en la avenida, se están estacionando en las calles aledañas y están sufriendo robos, cristalazos, etc.”, expresó.

Daniela Aranda | El Sol de San Luis

En ese sentido, consideró que lo mejor es que la ciclovía sea reubicada, si bien podría ir al centro de la Avenida Carraza, o, en calles aledañas; por ejemplo, habilitar un carril en la calle de Mariano Arista con dirección de poniente a oriente, para llegar al Centro Histórico, y en la avenida Cuauhtémoc un carril con dirección de oriente a poniente, para llegar a Morales.

“Considero que se ha politizado un poco el tema y la autoridad no ha terminado de decidir qué hacer, aunque en campaña se dijo que sí se podía quitar o reestructurar, pero no se ha hecho nada. Aún no hemos tenido acercamiento con ellos para analizar este tema, pues estamos dando tiempo a que se acomoden bien en sus distintas áreas, y ver en qué apoyamos; tiene que ser un tema en el que vayamos todos de la mano y con los ciclistas también”, indicó.

