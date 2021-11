Cero tolerancia con El Realito: Rubén Guajardo

El diputado Rubén Guajardo Barrera afirmó que debe haber cero tolerancia con la empresa operadora de El Realito porque no se puede permitir ni un día más que sigan los problemas de operatividad, “se está acabando el agua y no han podido ofrecer una solución a quienes batallan desde hace mucho tiempo”.

Dijo que “es labor de todos enfrentar este asunto y de una vez por todas castigar a quien por años no ha hecho bien su trabajo. Ya nos han dicho que se sancionará a la empresa operadora, sin embargo ha llegado el momento de ser contundentes, ahora más que nunca, la población necesita que sus representantes defiendan su patrimonio y el agua es un derecho humano universal”.

"Se trata de uno de los dilemas más difíciles por resolver de cualquier autoridad y descuidar dinero y esfuerzo en temas como el mal manejo e incapacidad por resolver la conducción del agua, es perder el tiempo para la verdadera problemática de los potosinos que es la escasez".

Calificó como una pesadilla “lo que estamos viviendo los potosinos, toda vez que en este año se han registrado 13 fallas en esta infraestructura hidráulica y una gran mayoría de colonias de la ciudad se han quedado sin abastecimiento y ninguna autoridad ha sabido responder a este tema, volviéndose sin duda en una bomba de tiempo”.

Guajardo Barrera expuso que “la población ya no aguanta más sin agua, no solo pagan sus recibos de algo que no llega, sino que gastan semanalmente 400 pesos para comprar agua en pipas, cuando tienen suerte ya que también se está volviendo difícil conseguir una”.

Puntualizó que para el Estado es difícil terminar el contrato que se tiene con la empresa, sin embargo no hay mejor justificante que la desabasto en la capital potosina y zona conurbada "que no nos tiemble la mano, ante quienes se burlan de la confianza de los potosinos".