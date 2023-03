CEP espera justicia en el caso del asesinato del empresario Julio César Galindo

Resulta inexplicable porqué el juez ha postergado la sentencia en contra de los presuntos responsables del asesinato del empresario Julio César Galindo Pérez, señaló Héctor D’Argance Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP), del cual Galindo Pérez fue parte.

El 1 de marzo de 2021, Julio César Galindo quien entonces era presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) fue asesinado con arma de fuego mientras se encontraba en una vulcanizadora, dos días después fueron detenidos cuatro sujetos presuntamente involucrados en el crimen, y dos meses más tarde fue detenido en Nuevo León el presunto autor intelectual, pero a dos años del homicidio, no hay sentencia.

Héctor D’Argance Villegas | Archivo Sol de San Luis

Al respecto, D’Arance Villegas manifestó que el CEP ha estado al pendiente de la resolución el juez que lleva el caso, ya que Galindo Ceballos era integrante de este organismo empresarial y amigo, y dijo no entender porqué el juez no ha dictado sentencia, “por supuesto que confiamos en el juez, confiamos en que se esté dando finalmente con transparencia, pero no entendemos entonces por qué razón no se da la sentencia de manera como estaba programada”.

Y es que ya se han postergado las audiencias en varias ocasiones, por lo que insistió en que “estamos todavía esperando que todo se haga, repito, de manera transparente, y de manera que todo quede claro y que por supuesto que lo primero es que haya justicia”.

Señaló que Galindo Pérez fue “un hombre cabal, un hombre decente, un hombre derecho, con valores” que dejó sola a su familia cuando le arrancaron la vida, por lo que seguirán al pendiente del fallo del juez, y que se expliquen las razones del delito, “no sabemos la razón finalmente, no sabemos la causa, no sabemos los motivos”.