Centros de Justicia han dado refugio a 40 mujeres durante pandemia

Durante la pandemia, los Centros de Justicia para Mujeres (CJM) han refugiado a 40 mujeres víctima de violencia, informó Julieta Méndez Salas, coordinadora general de los CJM.

La funcionaria manifestó que a partir del mes de agosto, se ha observado un repunte en casos de mujeres que solicitan atención, esto en comparación con el año pasado, aunque no precisó en cuánto ha sido la variación, indicó que en lo que va de la pandemia se le ha dado refugio a 40 mujeres víctimas de violencia.

En ese sentido, destacó que la pandemia no debe limitar la búsqueda de ayuda por parte de las mujeres, ya que al menos los CJM continúan con el servicio de atención normal, "hacerle saber a la población que la pandemia no está limitando los servicios que pueden recibir, que no es un obstáculo para atender la violencia y que no debe ser una causa para permanecer en un lugar en el que está en peligro la integridad física, donde se están viviendo golpes, donde los hijos tienen que salir a pedir ayuda".

Destacó que los refugios están abiertos a la población, por lo que insistió en el llamado a las mujeres para que no expongan su salud y su integridad, pues mencionó que la violencia deja secuelas que en ocasiones pueden resultar en una discapacidad.

Méndez Salas también señaló que debido a las condiciones que impone la pandemia, como la educación a distancia, muchas mujeres han tenido que abandonar su trabajo para cuidar a sus hijos, por lo que dijo esperar que pronto puedan reintegrarse a sus labores para evitar que se agrave la desigualdad entre hombres y mujeres, "no pueden dar pasos atrás en relación a esta lucha y derechos que ya se tienen".