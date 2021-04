Centro de Conciliación Laboral ha brindado 5,000 asesorías: STPS

El nuevo Centro de Conciliación Laboral de San Luis Potosí ha brindado más de cinco mil asesorías a trabajadores, desde que inició operaciones en noviembre de 2020 a la fecha, de las cuales alrededor de un 90 por ciento se han logrado resolver por medio de una conciliación satisfactoria.

Señaló lo anterior el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Manuel Lozano Nieto, quien destacó que de los siete estados que pusieron en marcha los nuevos Centros de Conciliación Laboral, el de la entidad potosina es el que mejores números ha registrado, tanto en atención de quejas como en la resolución de las mismas.

“Vamos muy bien, son arriba de 5 mil quejas las que se han recibido de parte de trabajadores, traemos arriba del 90 por ciento de la eficiencia; hasta ahorita somos el estado que más ha alcanzado conciliación de los asuntos que se han presentado, y la verdad estamos muy contentos porque estamos viendo consolidado el modelo y lo que queda es seguir impulsándolo”, expresó.

Detalló que de las 5 mil quejas que se han recibido, aproximadamente 4 mil 500 se resolvieron por conciliación, y de las otras 500 que restaron la mitad fueron archivadas por falta de interés jurídico, porque las partes involucradas, sobre todo la parte trabajadora, ya no buscaron la conciliación. La otra mitad que no se concilió recibieron certificados para que puedan presentar su demanda ante el Juzgado Laboral.

“No sabemos cuántas de las quejas que no se conciliaron y que pasan al tribunal se convierten en demandas laborales, aunque sabemos que no son todas, pero ya con el certificado de no conciliación que se les entrega pueden presentar la demanda laboral”, comentó.

Finalmente consideró que en un futuro, en la medida en que se requiera, el Centro de Conciliación podría ir creciendo poco a poco, pues la idea es que éste siga siendo muy eficiente en cuanto a la respuesta que reciben los trabajadores para resolver sus inconformidades.