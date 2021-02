Centro de Abastos denuncia incumplimiento en medidas sanitarias en tianguis dominical

Desafortunadamente el esfuerzo por aplicar las medidas higiénico-sanitarias en el Centro de Abastos, se ve menoscabado por la instalación del Tianguis Comercial que se coloca cada domingo, sobre el arroyo vehicular de la calle 2a Oriente, pues no respetan ningún protocolo y se convierte en una zona de riesgo de contagio.

Señaló el presidente del Patronato del Centro de Abastos, José Luis Olivares Robles, quien aclaró que las personas que lideran este Tianguis no forman parte del actual Patronato, y gran parte de los comerciantes que se instalan, ni si quieran son locatarios de la zona.

Indicó que en varias ocasiones las autoridades han intervenido, incluso el mismo Patronato, para hacer que se cumplan con las medidas sanitarias, sin embargo hacen caso omiso a las recomendaciones de Coepris, Comercio y Salud.

“Este Tianguis lo regentean personas que no tienen autorización del Patronato actual, el cual tiene entablada una demanda contra ellos por usufructuar indebidamente con áreas que no son de su propiedad. Cabe mencionar que en ese regenteo algunos de los espacios los ocupan personas que ni son locatarios, ciertamente no hay control higiénico sanitario por el asunto de la pandemia”, expresó.

Por otro lado aseguró que, junto con el equipo de enfermeras, el Patronato sigue monitoreando las bodegas, a los locatarios, al personal que labora en las mismas y a los clientes, tomando temperatura y presión arterial, aplicando gel antibacterial e invitando a todos a portar correctamente el cubrebocas.

“De cualquier forma seguiremos monitoreando con nuestro equipo de enfermeras todas los negocios que se encuentran en el área, debido a la gravedad de la situación, y así coadyuvar con las autoridades para regresar a la normalidad lo antes posible”, añadió.

Finalmente dijo que, desde el Patronato hacen un llamado a la población en general, a cuidar las medidas y no acudir a lugares donde no se respeten los protocolos sanitarios, pues los contagios siguen a la alza, así como las defunciones y las hospitalizaciones.