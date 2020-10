Central Obrera restaurará Teatro Alarcón; sólo sirve el "cascarón"

Aunque por ahora es poco probable que autoridades estatales y federales lleven a cabo el rescate del Teatro Alarcón, este mismo año podrían comenzar acciones de rehabilitación de su interior.

El proyecto de rescate del Teatro Alarcón quedó suspendido debido a la pandemia, informó Armando Herrera Silva, secretario de Cultura, quien indicó que no se tienen noticias del gobierno federal, respecto a este proyecto, "no hay recursos para eso y no creo que vaya ha haber ya".

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Recordó que se trabajaban dos opciones, una era que el gobierno federal aportaría recursos para adquirir el teatro propiedad del sindicato de mineros; la otra era que el sindicato lo entregue en comodato al gobierno estatal, "pero con la pandemia se detuvieron las negociaciones".

Destacó que el proyecto no se limita al comodato, sino que se requiere una rehabilitación del interior del inmueble, "hay casi que rehacerlo, el cascarón está bien, pero la parte de adentro hay que rehacerla prácticamente".

Por separado, Juan Carlos Machinena Morales, director del Centro INAH, informó que el teatro fue rentado recientemente por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y que la central obrera ya informó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su intención de restaurar el interior del edificio.

Mencionó que en tanto se resuelve el tema legal del teatro, es bienvenida la restauración del edificio, "una parte va a ser a cuenta de renta y otra no, y van a empezar a restaurar el edificio con la asesoría gratuita del Instituto Nacional de Antropología e Historia".

Finalmente, Machinena Morales señaló que la intención es comenzar con la restauración este mismo año, ya que la CATEM ya hace uso del edificio.