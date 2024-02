Censo económico en SLP; ¿qué me van a preguntar si tengo un negocio?

La información que obtendrán los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el Censo Económico 2024, es confidencial y en ella no se puede identificar a un negocio en particular, destacó Graciela Márquez Colín, presidenta nacional del Instituto.

Este miércoles la Presidenta nacional del INEGI estuvo en San Luis Potosí para impulsar el Censo Económico 2024 que se puso en marcha este 06 de febrero; al respecto, mencionó que su intención es visitar las 10 sedes regionales del Instituto para promover la participación en el Censo, pues destacó que “todos los negocios cuentan porque todos generan empleo, todos generan economía”.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Destacó que la información que se obtiene en las encuestas del INEGI, es confidencial y no se comparte con nadie, en este caso específico, los datos se capturan en una tableta electrónica y “viajan” encriptados, se utiliza exclusivamente con fines estadísticos, además, no se identifica a un negocio en particular.

Mencionó que los encuestadores están debidamente capacitados y equipados para realizar el Censo, y en caso de encontrarse con una dificultad para no censar un negocio en determinado día, hacen revisitas hasta concretar la encuesta, o en todo caso, lo informan a un coordinador que se encarga de buscar las estrategias para realizar esa entrevista, “a veces regresan muchísimas veces y logran la información”.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

A través de los cuestionarios se busca conocer el giro del negocio, su tamaño, los insumos que utiliza, si tiene capital nacional o extranjero, cuántos empleos genera, además este año se incluyen nuevos aspectos como el uso de la tecnología digital en los establecimientos, si tienen personal con discapacidad, el origen del agua que utilizan, y el porcentaje de material reciclado que utilizan en sus procesos de producción.

Márquez Colín destacó que el Censo Económico se ha realizado de manera ininterrumpida cada cinco años desde 1930, y permite conocer la “salud” de la economía mexicana, en este caso específico, permitirá hacer un comparativo entre el último censo realizado en 2019 antes de la pandemia de Covid-19, y la pos pandemia, así como el fenómeno de relocalización de empresas conocido como nearshoring.