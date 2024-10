Cena de Aderiac a beneficio del Club de Niños y Niñas; ¿cuánto cuestan los boletos?

Desde hace tres años, Aderiac ha celebrado su Aniversario apoyando diversas causas sociales, en este año, será el Club de Niños y Niñas, que ofrece espacios seguros para menores de edad que se encuentran en condición vulnerable y a quienes se ofrecen diversas actividades formativas para que cuenten con mejores oportunidades de vida.

El próximo 14 de noviembre la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del talento Humano A.C. (Aderiac) celebrará su 47 Aniversario con una cena en la que se recaudarán fondos para el Club de Niños y Niñas; al respecto, Daniel Escobedo Uribe, presidente de Aderiac, indicó que la asociación busca generar un impacto en la sociedad, por lo que desde hace tres años, celebra su aniversario con eventos con causa.

Es así que este año se realizará una cena en donde lo recaudado, será donado al Club de Niños y Niñas. El evento se realizará en el salón Villa Danieli, comenzará con un coctel de bienvenida a cargo de mezcal Júrame y la cervecería Gusto Culposo, y se tendrá participación del ensamble Clásico de Moscú a cargo de Iván Petrov, para cerrar con una noche de Luces Neón; se espera la asistencia de alrededor de 200 personas, el boleto tendrá un costo de 900 pesos individual y mil 600 por pareja.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Respecto al Club, su presidente Armando Rentería Balch, explicó que éste ofrece espacios seguros a menores de entre 6 y 16 años de edad que se encuentran en situación vulnerable, y se les ofrecen actividades en cinco ejes: deporte, arte, desarrollo humano, educación y habilidades para una vida saludable, con lo que se busca que tengan mejores oportunidades en la vida y tomen mejores decisiones, pues destacó que al salir a la calle pueden encontrar aceptación en las pandillas “con los problemas que esto acarrea”.

Aclaró que no se trata de un albergue, sino un espacio en donde los menores acuden por el tiempo que desean y realizan diversas actividades, la inscripción tiene un costo de 50 pesos mensuales, por dos motivos, el primero de ellos es para proporcionarles un seguro de gastos médicos, y el segundo, por una cuestión formativa, “porque lo que no te cuesta no lo valoras”, sin embargo señaló que si al realizar el estudio socioeconómico se detecta que el menor no cuenta con medios para pagar, se pueden hacer excepciones.

Actualmente, en la entidad potosina existen tres clubes: en Real de Peñasco donde se atiende a 110 niños y se espera llegar a 250 una vez que sea concluido; La Virgen que atiende a 270 menores; y Villa de Reyes, que atiende a 215 niños y niñas, y está por construirse uno más en Ciudad Satélite, que comenzaría con atención a 70 u 80 menores.

Indicó que la operación e los clubes tiene un costo promedio de 3.5 millones de pesos anuales en el de La Virgen, y 5.2 millones de pesos en el de Villa de Reyes, ya que en este caso se otorga servicio de transporte para ir por los niños a la escuela y se les da alimentación completa; para dar este servicio, el Patronato oferta becas por 900 pesos, recibe donativos deducibles de impuestos, y realiza eventos recaudatorios.