CEMéxico reporta pérdidas millonarias por paro de trenes

La suspensión de la actividad ferroviaria genera pérdidas millonarias, pues obliga a detener la producción en las empresas, indicó Antonio Bear Morales, presidente de Transporte del Consejo Empresarial Mexicano.

En el país, al menos 60 trenes detuvieron operaciones debido a que en los últimos días incrementó de manera considerable la cantidad de migrantes que subían a las unidades para trasladarse a la frontera norte; al respecto, Bear Morales indicó que esto genera pérdidas millonarias en materia económica y en horas hombre.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Lo anterior debido a que los trenes trasladan mercancías que ahora no están llegando a las empresas, lo que obliga a detener líneas de producción, “si por ejemplo en un contendor van 4 mil quemacocos a Tennessee y no llega la carga, 4 mil autos no se pueden armar”; además afecta al sector transportista, pues las mercancías llegan a una zona de descarga mediante el tren, y de ahí son trasladadas por camión a las empresas, pero al no llegar el tren, se rompe la cadena.

Agregó que los trenes no solamente tienen el problema de saturación de migrantes, sino que además son víctima de la delincuencia, pues quienes abordan las máquinas roban la mercancía o saquean lo que pueden, por ejemplo si trasladan vehículos les roban las llantas, baterías extintores y demás.

Ante esta situación, Bear Morales exigió a la Guardia Nacional y demás autoridades de seguridad de los diferentes niveles de gobierno, que cumplan sus funciones y pongan un alto a la delincuencia, pues ya está presente en las carreteras, las playas, las ciudades, las zonas fronterizas y prácticamente todo el territorio nacional.

Así mismo, recomendó a los migrantes “que no arriesguen su vida”, pues mencionó que además de que es difícil cruzar la frontera, en el trayecto son víctima de secuestro, extorsión o trata de personas, y al estar en territorio estadounidense sufren otras penurias, “en San Diego están los migrantes debajo de los puentes, el sueño americano ya no existe, van con la ilusión de trabajar y nadie los contrata, están viviendo en las calles”.