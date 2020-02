Celibato no desaparecerá, es un valor de credibilidad para la Iglesia: Arzobispo

El Celibato es una figura que no desaparecerá pues es un valor muy importante para la Iglesia Católica de credibilidad; de ser aprobada la petición de los obispos de la zona del Amazonas, de ordenar como Sacerdotes a hombres casados para hacer frente a la escasez de curas, no será una regla general que aplique para todos los países.

Manifestó el Arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Cabrero Romero, quien consideró que antes de poder ordenar a un Sacerdote, es importante que saber si la persona es idónea para recibir este Sacramento, debe llevar una formación adecuada sobre las exigencias que implica la vida Sacerdotal, así como otras situaciones que debe atender para servir a la Iglesia.

Local [Sondeo] Abolición de celibato, tema complicado

“Esto del celibato en la zona Amazónica tiene una connotación, no sabemos cómo son las costumbres de quienes viven en aquella zona, lo que sí me consta es que el Papa va a hacer es invitar a los matrimonios, a los esposos Cristianos maduros para prepararlos y ejercer el Sacerdocio Católico. Debemos esperar que surjan más datos y más información para poder comprender bien, porque no quiere decir que esto va a ser una regla general”, expresó.

Insistió que el Celibato es un valor importante que debe dar credibilidad a la Iglesia Católica, sobre todo ahora que están atravesando grandes controversias por los casos de pederastia cometidos por sacerdotes, obispos y cardenales de todo el mundo.

“Esto creo que el Papa no lo va a quitar, de acuerdo a las situaciones se tiene que analizar y hasta entonces se dirá qué procede, mientras tanto son díceres; es un valor para la Iglesia que debe ser de credibilidad, y más ahora en estos momentos que nos estamos encontrando con la falla de los sacerdotes pederastas, incluso de obispos y cardenales. Que digan que el mejor consejo es que se casen, pues bueno parece contradictorio, pobre mujer estar con un neurótico”, añadió.