Celebran el 1er Día Nacional del Licenciado en Ciencias Ambientales en la UASLP

Alumnos, académicos, investigadores e invitados provenientes de diversas instituciones educativas, participaron en el Primer Día Nacional del Licenciado en Ciencias Ambientales y Salud, programa único en el país que imparte la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, (UASLP).

Se ha instituido el 3 de noviembre como el primer Día Nacional del Licenciado en Ciencias Ambientales y Salud, porque es importante evaluar qué están haciendo como egresados, estudiantes, profesores de la Licenciatura; valorar para cambiar la realidad, pues no basta tener un ideal sino cambiar la realidad, si no se cambia la realidad, no se trata que a San Luis Potosí o a México le va a ir mal, más bien al planeta le estará yendo mal.

La directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, OMS, María Neira, subrayó la importancia de la salud ambiental, y recordó que, en apenas unas semanas se llevará a cabo la COP 28 donde por primera vez se recordará a los negociadores de las emisiones responsables del cambio climático y su compromiso por la salud.

“Es importante llevar la voz de los profesionales de la salud para recordar el efecto devastador que está teniendo el cambio climático. Debemos demostrar un liderazgo critico en estos tiempos complejos que vivimos”.

Nahúm Delgado| El Sol de San Luis

Ismael Francisco Herrera Benavente, Director de la Facultad de Medicina sostuvo que a 14 años de creación de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud, este programa educativo tendrá impacto a nivel mundial, porque con él, se va reflexionar sobre la importancia de cuidar el entorno y su impacto directo en la salud.

“La salud es un bien público no solo de quien enferma y que su atención requiere de enfoques integradores, transversales e intersectoriales, también es un asunto de sostenibilidad de los países. En este primer Día Nacional del Licenciado en Ciencias Ambientales y Salud debemos hacer un compromiso personal para tomar medidas concretas en beneficio del planeta y propia salud”.

También estuvieron presentes Luis Guillermo Guerling de Alba, secretario académico, Guillermo Espinosa Reyes, Secretario de Planeación y César Arturo Ilizaliturri Hernández, coordinador académico de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud, entre otras personalidades.