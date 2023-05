Celebra PAN estatal su 83 aniversario

Verónica Rodríguez Hernández, presidenta del PAN en el Estado, remarcó que en el marco de la celebración del 83 Aniversario del Partido en el Estado se está trabajando para ganar fuerza y presencia en las distintas regiones, considerando que el partido está listo para el proceso electoral que se avecina.

“Hoy celebramos orgullosos de nuestra historia, del legado que hemos construido en San Luis Potosí y del trabajo que estamos realizando desde nuestros espacios de toma de decisiones, así como del esfuerzo coordinado que estamos haciendo todos los panistas para robustecer al Partido”, dijo Rodríguez Hernández.

Verónica Rodríguez Hernández, presidenta del PAN en SLP / Cortesía | PAN

Además consideró como especial que este aniversario debido a la aprobación de los nuevos Estatutos por el Instituto Nacional Electoral, en los cuales se marca una nueva etapa para el Partido en el Estado.

Recodó que ahora las personas que se acerquen pueden ser militantes del PAN más fácilmente, pues habrá un proceso digital que es más ágil en donde en un click la ciudadanía se une a las filas, sin perder la preparación y capacitación que distingue a las y los panistas aunado a un esquema que propicia el contacto directo y permanente con la sociedad civil,

La dirigente panista aseguró que ese partido está apostándole a tomar fuerza desde los municipios, por lo que expuso que en conmemoración del 83 aniversario se hará una celebración simultánea el próximo domingo 7 de mayo en los siete distritos federales para que todos los municipios sean partícipes.

Por último consideró que “el PAN no debe ser un partido de adjetivos, sino de sustantivos, pues no son un partido que busque un cálculo electoral y que no nació por el antojo de un hombre para cumplir su sueño de ser presidente”, lo cual dijo, es un partido con ideología y con bases sólidas.