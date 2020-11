Ceepac, Seguridad y Salud, los únicos con aumento en 2021

El secretario de Finanzas Daniel Pedroza Gaitán confirmó a integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado del Poder Legislativo, que el CEEPAC con casi 220 millones de pesos más que este año para cubrir el proceso electoral, así como seguridad pública (200 millones más) y salud (129 millones más), son los únicos rubros con aumento en el 2021

Destalló la iniciativa Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 donde San Luis dejará de percibir recursos por el orden de mil 290 millones de pesos como parte del ajuste aplicado de la Federación a los estados del país.

El secretario de Finanzas Daniel Pedroza, expuso que se propone un ingreso total para el ejercicio 2021 de $48,937´838,640.00 (Cuarenta y ocho mil novecientos treinta y siete millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta pesos), lo que representa el 5.0% menor a lo estimado para el ejercicio 2020 en términos reales.

Además, se estableció que ante el panorama complicado para el 2021, no se contemplan nuevos impuestos que afecten el desarrollo económico del estado ni el empleo; en cambio, se prevén incentivos fiscales para la población y una mayor eficiencia recaudatoria, llevando a cabo acciones de fiscalización y verificación en el cumplimiento de obligaciones fiscales locales y coordinadas, que permitan un crecimiento económico de manera paulatina y sostenible.

Adicionalmente, se presentó una propuesta de reforma a la Ley de Hacienda donde se pretende ampliar la base de contribuyentes del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos, apuestas y juegos permitidos, ya que se estima factible optar por la industria del juego con apuestas como una fuente de potencial recaudación, considerando que esta industria del entretenimiento no proporciona beneficios a la sociedad, si en cambio produce efectos no deseables que otros sectores económicos no generan, pues entre éstas se incluyen pérdidas por la reducción de la productividad en el trabajo y reducción del ahorro familiar, lo cual se considera puede ser disminuido a través de diversas acciones.

Leer más de El Sol de San Luis

Local [Video] "Juniors" exhiben impunidad en Rioverde

Local Pediría SLP restitución de lo gastado por Covid-19 a la federación