CEEPAC dispuesto a hacerse cargo de todas las consultas: Paloma Blanco

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) apoyará la iniciativa que presentarán los Grupos Parlamentarios del PVEM y PT en el Congreso del Estado, para que se haga cargo de los procesos de consulta que llevan a cabo diversas instancias y así, tener mayor eficacia y menor gasto, dijo la presidenta Paloma Blanco López.

“La propuesta aun no ha sido presentada y no la conozco a fondo pero de entrada me parece interesante, se trata de una legislación necesaria porque es evidente que la ciudadanía exige y demanda espacios más allá de los electorales para incidir en las políticas públicas y participar en su formulación, implementación y evaluación”.

Manifestó que se trata de una propuesta interesante “y estaremos atentos para verificar cómo viene, estamos con todo el ánimo de colaborar con el Congreso del Estado para identificar en el papel cómo podría ser la ley a fin de que sea una legislación equitativa, incluyente y que garantice la participación directa de todas y todos”.

La consejera presidenta del CEEPAC expuso que en estos momentos el organismo se encuentra en un proceso de consulta con los habitantes de pueblos y comunidades de los municipios de San Antonio, Tanlajás y Tancanhuitz, para que identifiquen si es su deseo o decisión transitar de la Ley Estatal Electoral al sistema de usos y costumbres.

Paloma Blanco expuso que “apenas estamos en la metodología de la primera consulta y el resultado le será entregado al Congreso del Estado, que es la institución que tiene la responsabilidad de legislar al respecto.

Asimismo dijo que en estos momentos el CEEPAC tiene tres solicitudes de asociaciones que quieren convertirse en partidos políticos y que son Red en Lucha por el Campo y la Ciudad A.C

Movimiento Laborista A.C. y Alcaldía Nocturna A.C; este mes se revisarán las asambleas para verificar si cumplen los requisitos.