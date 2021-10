CEDH pide prohibir la entrada a menores de edad a eventos taurinos en SLP

Debido a la violencia que hay en las corridas de toros, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pide al Ayuntamiento capitalino prohibir la entrada de menores de edad a estos espectáculos.

El 25 de marzo de 2019, la CEDH inició expediente de queja a raíz de que la vocera de organizaciones antitauromaquia solicitó al organismo autónomo que emitiera medidas precautorias para que el Ayuntamiento de San Luis y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), prohibieran el ingreso de menores de edad a la corrida de toros efectuada el 16 de febrero de 2019 en la plaza El Paseo.

A pesar de que la CEDH emitió las Medidas Precautorias y fueron aceptadas, la autoridad municipal se limitó a colocar una manta dirigida a la población en general donde previene sobre la exposición de violencia física y mental asociada con las corridas de toros y sus efectos, sin embargo sí se les permitió el ingreso a menores de edad a ese espectáculo taurino.

Posteriormente el 4 de junio 2021 la PPNNA emitió un Diagnóstico sobre la situación de restricción o vulneración y Plan de Restitución Integral de Derechos a favor de las Niños, Niños y Adolescentes que asistieron a la “Corrida de Toros” celebrada el 16 de febrero de 2019, donde concluyó que se vulneraron los derechos a la prioridad y de acceso a la vida libre de violencia y a la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, toda vez que al menos 167 niños y adolescentes presenciaron el espectáculo.

La CEDH coincidió en que la colocación de carteles por parte del Ayuntamiento no es suficiente para garantizar los derechos de la niñez a lo no violencia como asistentes de espectáculos taurinos, además de que en el Diagnóstico de la PPNNA observa que no hay una edad mínima estipulada dentro del Reglamento Taurino para el municipio de San Luis Potosí, para ser torero, novillero y/o cualquier denominación, lo que constituye un riesgo para la integridad física, y la no protección del derecho a una vida libre de violencia, por lo que es menester se regule una edad mínima para erradicar el trabajo infantil.

Debido a ello, la CEDH insiste en que la autoridad responsable realice las acciones necesarias para prohibir el ingreso de menores a espectáculos que promuevan o difundan violencia, en el caso específico de espectáculos taurinos se tomen las medidas necesarias para garantizar este derecho en tanto que realiza las acciones necesarias para impulsar las reformas y/o adiciones necesarias para que en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, se prohíban la asistencia a estos espectáculos, así como la adición y/o reforma al Reglamento Taurino para el Municipio de San Luis Potosí en el mismo sentido.

Al respecto, emitió los siguientes puntos recomendatorios al Presidente Municipal de San Luis Potosí: gire las instrucciones a quienes corresponda para que realice una propuesta de reforma y/o adición al Reglamento Taurino para el Municipio de San Luis Potosí y al Reglamento de Espectáculos Públicos del Municipio de San Luis Potosí, con el objetivo de la regulación a la protección a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí, coordine trabajos de propuesta de reforma y/o adición a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí; Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Órgano Interno de Control investigue los actos u omisiones en que pudieron haber incurrido funcionarios públicos.