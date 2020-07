Cayó precio del ganado; no hay apoyo del gobierno federal

El sector ganadero no ha recibido apoyo de parte del Gobierno federal para hacer frente a la pandemia, que le ha generado un impacto negativo en el precio del ganado en pie, indicó Helios Serrato Pérez, presidente de la Unión Ganadera Regional (UGR) de San Luis Potosí.

El líder ganadero señaló que debido a la disminución en el consumo a nivel mundial, se tuvo una disminución en el precio del ganado en pie, antes de la pandemia el costo era de 46 o 47 pesos, durante los meses de confinamiento disminuyó a 36 pesos, y actualmente ha comenzado a recuperarse, colocándose en alrededor de 42 pesos.

Mencionó que también se han tenido afectaciones por la sequía, aunque este año no han sido tan severas como el año pasado, "el productor siempre no tener pérdidas de ganado pero sí la hay, aunque no las tenemos cuantificadas".

En ese sentido, indicó que en el mes de abril, el sector celebró un convenio con el Gobierno del Estado y fueron apoyadas con 20 millones de pesos las dos uniones ganaderas que hay en el estado.

Precisó que en el caso de la UGR "nosotros estamos apoyando a que la gente compre núcleo protéico, bebederos, tanques cisterna", lo que ayuda a hacer frente a la sequía y la caída de los precios.

Serrato Pérez señaló que este apoyo fue sólo por parte del gobierno estatal, pues del gobierno federal no se ha recibido "absolutamente nada".