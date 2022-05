Causas penales vs ex funcionarios no son cacería de brujas: Torres Sánchez

El funcionario estatal reveló que el exsecretario de Seguridad, Jaime N., ha emprendido diversos amparos, con la finalidad de evitar la prisión preventiva que lleva desde febrero

A pesar de los recursos legales promovidos por la defensa del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime N, su proceso sigue adelante bajo los plazos y formas establecidas por la Ley. Gobierno del Estado se mantiene firme, mientras el imputado se encuentra en la búsqueda de revertir la determinación de vincularlo y decretarle prisión preventiva, así lo confirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez. El funcionario estatal reveló que el exsecretario de Seguridad ha emprendido diversos amparos, con la finalidad de evitar la prisión preventiva que lleva desde febrero. No se trata de una cacería de brujas, afirmó, ni de venganzas, ni nada que tenga que ver con eso, “se llama justicia y es lo que buscamos, al final del día esto no es un juego, que quede perfectamente bien claro”. Por ello, dijo, la causa penal en su contra sigue su curso, “es un proceso criminal que se sigue, jurídicamente hablando, aunque un juez de control lo vinculó a proceso y en contra de esa decisión promovió un medio ordinario de defensa”. Es a través de sus medios de defensa, abundó, como Jaime N ha combatido la decisión de vincularlo y también combate la decisión de un Juez de Control de decretarle prisión preventiva, explicó. El encargado de la política interna en el estado reiteró que han sido dos sucesos por los que el exfuncionario se ha amparado: la vinculación a proceso y la prisión preventiva. Finalmente Torres Sánchez sentenció que, a pesar de ello, su proceso sigue adelante con los plazos y medidas establecidas en la Ley, “en este y en todos los casos de denuncias o procesos penales, Gobierno del Estado se mantendrá firme”. ¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí

