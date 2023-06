Caso Vertiche SLP: Realizan marcha simbólica para recordar a César Gerardo

Hoy la familia de César Gerardo Medina Rodríguez cerró uno de los capítulos de la historia del trágico accidente laboral que cobró la vida de este joven, en donde a través de una marcha simbólica, honraron la memoria de un trabajador que tan solo quería sacar a su familia adelante.

Señalaron que por fin y gracias a la intervención del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Néstor Garza Álvarez, pudieron lograr que la razón social de la empresa Vertiche, pague la reparación del daño a la familia Medina Rodríguez.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Remarcaron también que esto pudo ser posible gracias a que se realizó un trabajo de investigación a profundidad, para poder llevar a cabo el proceso de denuncia y definir quiénes o quién era el responsable de este fatídico accidente.

"El día de hoy la empresa Vertiche se comunicó con mi tía María de los Ángeles madre de Gerardo, para hacer el pago total de la reparación del daño por la muerte de mi primo. Esto no lo hubiéramos logrado sin la intervención de el titular de la Secretaría del trabajo, Néstor Garza, quién intervino y pudo hacer efectivo que la empresa se hiciera responsable sobre este hecho", señaló Magaly Rangel prima de César Gerardo.

Sin embargo no todo se ha resuelto, hoy día la familia Mediana Rodríguez interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que las autoridades correspondientes, investiguen el Hospital General de la Clínica No. 1 del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) por posibles actos de irresponsabilidad y negligencia médica, que pudieron intervenir en el deceso de César Gerardo.

"Hasta ahora fuimos a interponer una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que le den seguimiento al caso de César Gerardo. No basta con la reparación del daño, pues hay más personas inmiscuidas como los médicos del IMSS que no atendieron de manera oportuna a mi primo. Buscamos que no se repita un caso como este, que más trabajadores que enfrentan accidentes laborales sean atendidos de manera pronta y efectiva ".

Por último, mencionaron que como familia, aún sigue presente el duelo que ha ocasionado la perdida de César Gerardo, sin embargo harán lo correspondiente para que su madre, María de los Ángeles sea la beneficiaria tanto de su pensión, así como el pago que realizar la empresa de ropa al hacerse cargo de los hechos que derivaron en la muerte accidentada de este joven.

"Ahorita mi tía está viviendo su duelo en el municipio de Rioverde, ella no pudo venir pero les aseguro que está mas tranquila, hoy mi primo ya descansa en paz , ya que seguramente está viendo que las cosas se están acomodando. En memoria a él es por qué hoy marchamos, recordarlo desde el amor, es lo que estamos haciendo hoy".