Caso Rich: Ex funcionarios municipales despedidos también serán sancionados

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos adelantó este jueves que habrá modificaciones al reglamento de Comercio “para que no se repita el caso Rich”, y señaló que los funcionarios separados de la Dirección de Comercio estarían recibiendo la próxima semana la sanción que determine la Contraloría Interna, que abrió una investigación en su contra tras la tragedia ocurrida en junio pasado.

La víspera, en un comunicado, el Ayuntamiento capitalino divulgó la separación de sus cargos del director y subdirector de Comercio, de la coordinadora de Actividades Comerciales y del jefe de inspectores, con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.

Galindo Ceballos detalló “se trata de toda la estructura que tuvo que intervenir para evitar de manera administrativa el accidente”; agregó que hubo omisiones. “

Ese lugar (el Rich) tenía que haber suspendido actividades desde el día que se perdió la vigencia de la licencia… Aunque se hicieron revisiones no se atendió de fondo la suspensión de actividades del lugar”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Consideró que hubo dos momentos de responsabilidad. “Este, que es la omisión y por la que tienen que enfrentar responsabilidades, y luego el día de los hechos se tuvo que haber intervenido…”.

El alcalde señaló que la investigación de la Contraloría Interna estará concluyendo la próxima semana. “No he querido presionar porque es un asunto sumamente delicado; pedí que no tuviéramos fisuras, que no tuviéramos errores, con la información que me dio fue suficiente y es ella es la que ordena la separación de los cuatro funcionarios”.

Confirmó que en la dirección de Comercio hay hoy un encargado de despacho, José Ángel de la Vega Pineda, y señaló que el director separado del encargo, Jorge García, puede defenderse de los señalamientos de la Contraloría. “… Tanto de los administrativo como de lo que venga; ya irá a impugnar ante tribunales”.

Galindo Ceballos reconoció que el área de Comercio tiene un perfil complejo; indicó que propuso elaborar toda una normativa “y lo humanamente posible” para que un caso como el Rich no se repita.

En este sentido, dijo que se adelantó y ya ha dialogado con los integrantes del Cabildo 2024-2027 que tomará protesta el 1 de octubre, para que dé el visto bueno a varias modificaciones al reglamento de Comercio.

Sostuvo que habrá clausuras hasta por el hallazgo de un menor de edad en un antro o si se detecta la venta y consumo de alcohol adulterado; habrá mano férrea con quienes exceden los horarios, pero también el empresario debe cuidar el buen manejo del negocio, asumir la responsabilidad que le corresponde.

“De parte de la autoridad habrá flexibilidad a que se armonice, a que se promueva inversión garantizada, siempre y cuando se cumpla con la seguridad para los usuarios; eso vendrá en un paquete de reformas que ya está en pláticas con el nuevo cabildo”, aseveró.

También expresó que habrá una revisión “en términos generales” de cómo están los antros “hay restaurantes serios, con licencia vigente, que por la noche ponen a un DJ y se convierten en antro; habrá un programa de regularización, de respetar reglas; antes de que se desborde vamos a regularizar.