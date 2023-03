Casi una veintena de "pseudo policías" han caído en manos de la justicia en SLP

En lo que va de la administración estatal han sido detenidos casi una veintena de supuestos elementos de seguridad pública de varios municipios por el delito de usurpación de funciones, en algunos casos se les han decomisado también uniformes, placas e incluso enervantes, los 19 elementos hombres y mujeres que se ha detectado en esa situación, se han puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Al respecto el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), General Guzmar Ángel González Castillo sostuvo tajante que ante esta situación, ningún alcalde debe ser indolente en el tema, menciono que de manera constante han vertido llamados a las y los alcaldes para que pongan mucha atención en el personal que contratan como efectivos de seguridad, aunado a ello, todos deben cumplir con el Certificado Único Policial que los acredita como oficiales municipales.

El mando policial comento que cumpliendo con la indicación crucial del gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha sido velar por la seguridad de la población, se solicita a los ediles de los 58 ayuntamientos la información correspondiente a sus cuerpos de seguridad para conocer el estatus de sus corporaciones, de los elementos, armamento e infraestructura con la que cuentan.

Posteriormente se realizan visitas de pase de revista donde participan elementos de la Guardia Civil, Ejército, y la Fiscalía General del Estado deteniendo en el último de los casos a cinco policías en el municipio de Tamuín al no contar con los expedientes correspondientes y no cumplir las normativas, mismo caso de Mexquitic de Carmona donde se detuvo a cuatro elementos, así como en Villa de Arista donde cuatro más fueron asegurados y la tarde noche del pasado miércoles se registró el mismo caso en Tierra Nueva con seis elementos policiacos detenidos, uno de ellos el propio comandante de la Corporación.

Entre las causas de su detención destacan el no estar en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, no ser policías acreditados o certificados, y en algunos de los casos no contar con los exámenes de control y confianza, entre otros, por lo que de manera inmediata son retirados de sus actividades y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado en este caso también, se les otorga un tiempo prudente de las corporaciones para que puedan subsanar o corregir las omisiones en casos de no ser de gravedad, poner en reglamentación en todos aspectos a los elementos, para que puedan cumplir con sus obligaciones de manera legal y protocolaria.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí