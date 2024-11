Casi extinta, la terminal de “polleros” en la calle Aquiles Serdán

Entre malvivientes, montones de basura y fétidos olores, se encuentra hoy la que un día fue una concurrida terminal de autobuses foráneos, conocida como “los polleros”.

En recorrido realizado por El Sol de San Luis, pudo constarse que el lugar, ubicado en la calle Aquiles Serdán, entre 16 de septiembre y Moctezuma, además de la evidente inseguridad y el adoquín destrozado, está abandonado y cuenta con cada vez menos salidas a los municipios cercanos, como las había hasta hace unos años.

En la explanada del mercado 16 de Septiembre, mejor conocido “los fierreros” este martes pudieron observarse solo dos autobuses que esperaban pasaje.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Temprano, varias personas en evidente mal estado salían de los locales semiabandonados, para empezar su día entre deshechos acumulados y olor a drenaje.

De igual forma, los contados establecimientos abiertos en el pasillo que va a dar al lugar se encontraban sin gente, ahí Don Juan, quien vende artículos usados desde hace más de 30 años, aseguró que el ambulantaje acabo con el mercado desde hace varios años.

Añadió que la administración del lugar, como todo buen conjunto de negocios debe tener, ya no existe, o al menos no saben quien la coordina, y que el Ayuntamiento se desentendió desde tiempo del lugar por no ser mercado municipal.

Los locatarios que aún permanecen en el lugar es porque son dueños de su local, no pagan renta ni mantenimiento, “y estarán ahí hasta que les alcance”, dijeron finalmente.

A la entrada de la casi extinta terminal de autobuses se encuentra el Gimnasio Municipal de Box, Ramón Rosales, ubicado en un inmueble igual de deplorable, al menos en su fachada.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Finalmente, el chofer de una, de las dos unidades estacionadas ahí, quien no quiso dar su nombre, indicó que las nuevas formas de transporte le han quitado clientela, “aunque todavía hay salidas a Mexquitic, Ahualulco, Venado y La Tapona; con un costo de 40 a 60 pesos, dependiendo del destino”.