Casi 3 mil menores se han contagiado de Covid-19 en SLP

Casi 3 mil menores de edad se han contagiado de Covid-19 en San Luis Potosí en este año de pandemia, de los cuales 10 han perdido la vida, informó Ernesto Durán Rivera, director de Atención Médica de la Secretaría de Salud.

A nivel nacional se reportó que 52 mil 816 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años se han contagiado de covid-19 en México entre abril de 2020 y junio de 2021, de los cuales 569 han perdido la vida.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Al respecto, Durán Rivera informó que a nivel estatal, 2 mil 944 menores de 19 años se han contagiado de esta enfermedad, de los cuales 10 han perdido la vida.

Por grupos de edad precisó que se han contagiado 115 bebés menores de un año de edad, de los cuales uno perdió la vida; en el grupo de 1 a 4 años de edad se han tenido 244 contagios y una defunción; en el grupo de 5 a 9 años de edad se han reportado 339 casos sin defunciones; en el sector de 10 a 14 años de edad se han tenido 594 casos con una defunción; y en el grupo de 15 a 19 años es donde se ha tenido mayor incidencia con mil 652 contagios y siete defunciones.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Destacó que a pesar de estas cifras, se ha puesto mayor atención en el grupo de edad de los mayores de 50 años ya que es ahí en donde se concentra el 80% de las defunciones por Covid-19.

Así mismo reiteró que durante la primera semana de regreso a clases presenciales, no se han notificado contagios de Covid en la comunidad educativa, aunque no se descarta que surjan casos que no necesariamente estarían relacionados con las actividades en las aulas, pues los contagios también pueden darse en el entorno familiar o social.