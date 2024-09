Caravana contra reforma judicial pasó por SLP, rumbo a CDMX

Entre calidez y réplicas, fue recibida en San Luis Potosí la caravana de trabajadores zacatecanos del Poder Judicial de la Federación que van rumbo a la Ciudad de México para hacer patente su rechazo a la reforma judicial.

Este martes a las 7 de la mañana fueron recibidos en Mexquitic de Carmona, trabajadores del Poder Judicial de la Federación provenientes de Zacatecas, quienes en ese punto fueron acompañados a pie por sus pares de San Luis Potosí hasta la entrada a la Capital potosina; luego, a bordo de vehículos fueron llevados a las instalaciones del Poder Judicial, en donde les ofrecieron agua y refrigerios.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

A la 1 de la tarde se concentraron en la glorieta Francisco González Bocanegra, desde donde avanzaron por la avenida Carranza rumbo a la Plaza de Armas; en el trayecto, gritaron consignas como: No somos oposición, servimos a la Nación; si el pueblo se informa, no pasa la reforma; sin Poder Judicial quién te va a amparar; no somos uno, no somos 10, AMLO cuéntanos bien; sin color ni partido la justicia se ha impartido; juez votado, corrupto asegurado; señor senador detenga al dictador.

Al pasar frente a una cadena de farmacias, la botarga característica del doctor tomó uno de los estandartes que encabezaban la marcha y bailó con las consignas de los trabajadores.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

La marcha llegó hasta la Plaza de Armas, donde frente al Congreso del Estado, trabajadores de San Luis Potosí destacaron el esfuerzo de los zacatecanos. Así mismo, José Guadalupe Méndez de Lira, secretario general de la Sección 6 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, explicó que esta caravana inició este lunes en Zacatecas con destino a la Ciudad de México, con la idea de realizar "un acto cívico de resistencia, de lucha política para mover las conciencias de los mexicanos, para que entiendan que la reforma judicial es una aberración a la democracia del país".

Así mismo, destacó que si el voto popular fuera una garantía para terminar con la corrupción "entonces no existiría ningún presidente corrupto, no existiría ningún senador corrupto, ningún diputado, ningún gobernador corrupto", por lo que acusó que un juez electo por voto popular es altamente corruptible.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Mientras daba este discurso, un hombre se acercó al grupo y comenzó a realizar acusaciones contra los jueces, señalando que liberan a delincuentes, ante lo cual se hizo un cerco de trabajadores que comenzaron a gritar: "si el pueblo se informa, no pasa la reforma", hasta que el hombre se retiró, y minutos después terminó la movilización.

La próxima parada de la caravana será en Querétaro.