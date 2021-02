Caras vemos, lealtades no sabemos: Rubén Guajardo

Las renuncias de militantes al PAN, la designación de candidatos de extracción priísta en Morena y otros que han decidido sumarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es una muestra de "trueques", porque muchos de ellos carecen de un verdadero contacto directo y trabajo con la ciudadanía, por eso caras vemos, partidos políticos, no sabemos.

Afirmó lo anterior el diputado del PAN, Rubén Guajardo Barrera, al destacar que la Coalición "Sí por San Luis Potosí" está más fuerte que nunca, en la que se decidió por Octavio Pedroza Gaitán para que encabece la candidatura por el PAN-PRI-PRD y Conciencia Popular, quien realmente representa el triunfo el próximo 6 de junio porque encabeza las preferencias electorales con hasta cinco puntos de diferencia.

"He estado analizando a detalle las diferentes ruedas de prensa de esta semana con las declaraciones que dicen que en Acción Nacional ya no existe la democracia y la libertad, pero entonces quisiera que me respondieran ¿Si en Morena o en el PVEM existe esto? Porque son partidos emergentes, debido a que Morena tiene apenas cinco años de haberse conformado y del Verde Ecologista se considera como un partido satélite, del que habrá que analizar bien cómo nació, conocer su ideología y creo que no es la solución de lo que tanto critican", sentenció.

El diputado panista reconoció que la coalición "Sí por San Luis Potosí" lo que busca es fortalecer a los candidatos que se postulan, por eso Pedroza Gaitán encabeza las preferencias electorales para ganar el 6 de junio.

"Claro que hay diferentes formas de pensar, pero estamos fuertes y sólidos, así es que ya estamos trabajando en la siguiente etapa de cuál será la plataforma política que se presentará a la ciudadanía, con perfiles competitivos y de quienes sabemos de su experiencia y resultados de trabajo que han tenido en los diferentes cargos públicos que han ocupado, por eso se decide por ellos", aseguró.