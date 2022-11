Capacita Coepris a expendedores de alimentos que se instalarán en la Fererio

Para evitar riesgos a la salud de la población que del 18 al 27 de noviembre acudirá a la Feria Regional de Rioverde, FERERIO, la Coordinación de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, de la Jurisdicción Sanitaria IV, ha implementado un operativo de control sanitario cuyas acciones de vigilancia, muestreo y capacitación se realizaran previo, durante y al término de esta actividad de la zona media.

Cabe destacar que previamente, personal de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria Número IV, sostuvo una reunión con integrantes del Patronato de la Feria, a fin de establecer las acciones de control sanitario que se realizarán durante el evento, además de realizar un recorrido por los terrenos de la Feria para el establecimiento de cada área, en especial zona de comida, muestra ganadera, tomas de agua, sanitarios y manejo de basura.

El pasado 14 de noviembre, personal de la COEPRIS de la Jurisdicción Sanitaria IV capacitó a 44 expendedores de alimentos que se instalarán en la FERERIO en temas como: adecuado manejo y conservación de alimentos, desinfección de agua y alimentos, temperaturas de conservación, lavado de manos, adecuado mano de basura entre otros.

El personal adscrito a la coordinación de COEPRIS Jurisdicción IV, implementará acciones de vigilancia sanitaria, así como muestreos de alimentos, a fin de constatar que la preparación de los mismos se realice de manera higiénica y que el almacenamiento de productos, principalmente perecederos sea el adecuado así mismo, se supervisará que se realice la correcta disposición de basura y se aplicarán monitoreos de agua para consumo humano incluyendo sanitarios, a fin de constatar que la cloración sea la adecuada

Otro de los aspectos que se supervisarán durante la Feria Regional de Rioverde, es lo relativo al cumplimento de la Ley General para el Control de Tabaco, la cual establece que no se podrán vender cigarros sueltos, que no se colocará publicidad que fomente el consumo de tabaco y que no se expenda tabaco a menores de edad.

Durante esta actividad, se estarán entregando insumos a los expendedores de productos y servicios que así lo requieran tales como: frascos de plata coloidal, cloro granulado, cubre-pelo además de material impreso con información de manejo de alimentos, lavado de manos y desinfección de agua.

La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), invita a quienes asistirán a la Feria Regional de Rioverde, observar la limpieza del lugar donde se van a consumir alimentos, la conservación de los mismos, así como realizar lavado de manos antes de consumir alimentos y después de ir al baño.

