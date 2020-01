Caos en ISSSTE por medicina y cirugías

Personal de enfermería del Hospital Carlos Bárcenas del ISSSTE ubicado en la capital potosina reconocen que hay escasez de medicamentos, sobre todo para atender el área de especialidades medicas, así también no cuentan con antibióticos y material para curaciones.

Ya se ha vuelto común que escasean los fármacos y esto obedece a que desde la Ciudad de México no envían los lotes completos del medicamento que comúnmente se requiere, cuando no se da la totalidad de lo pedido, generalmente lo reponen en el siguiente envío.

“Hace falta del cuadro básico, de especialidad, materia de trabajo, por ahí también se reconoció que se suspendían cirugías, en total no se sabe cuánto falta”.

Al faltar este tipo de medicinas, lo que hacen como personal de enfermería es que en ocasiones tienen que solicitar a los familiares de los pacientes que compren de cuenta propia los fármacos para que puedan sanar sus pacientes y sólo en casos muy especiales el organismo sanitario repone o subroga el material que ha sido adquirido de cuenta propia.

“Le pedimos al familiar que los consiga y los compre, pero es asunto de ellos que se les pague el medicamento, pero a otros no, no sé de qué depende el sí o el no, en algunas ocasiones si se dan apoyos para la compra, se tiene que ver en Dirección con el directivo de guardia”.

El personal que prefirió guardar el anonimato para evitar represalias por parte de la institución, menciona que la situación de desabasto de medicamentos siempre es común y muchas veces tienen que ser ellos, los receptores de las inconformidades ante la escasez de las medicinas y material quirúrgico.