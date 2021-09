Canirac pedirá a gobierno entrante replantear estrategias contra Covid-19

El sector restaurantero pedirá a la nueva administración de gobierno, replantear las estrategias en materia de prevención del Covid-19 y cuidado de la salud, pues ya no permitirán que los restaurantes y negocios en general sean las “víctimas” del coronavirus, cada que hay un cambio en el semáforo de riesgo epidemiológico.

Al respecto el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, señaló que desafortunadamente a lo largo de la pandemia se ha visto un trato inequitativo con los negocios formalmente establecidos, mientras que hay otros sectores a los que se les ha permitido de todo, aunque no se manejen protocolos sanitarios y no haya cuidados para evitar los contagios.

Por ello, dijo, están teniendo comunicación con la nueva administración de gobierno, la cual hasta el momento ha mostrado buena apertura con el sector restaurantero, y afirmó que les han solicitado revisar otra vez los requisitos para poder operar, para ver si estos se pueden reducir lo más posible, a fin de evitar también la corrupción.

“Es algo que tenemos que hablar con el gobernador, aunque entiendo que ahorita ya es difícil hacerlo con el gobernador que va saliendo, pero ya estamos en comunicación con el gobernador electo y su secretario general de gobierno para hablar de este tema. Necesitamos que los restaurantes no vivamos en la incertidumbre, no podemos estar hoy en naranja, al rato en amarillo, luego en rojo y después en verde; no podemos estar contratando o despidiendo gente cada que se nos pegue la gana”, expresó.

No obstante, Kasis Chevaile reconoció que el actual Secretario de Salud, Miguel ángel Lutzow Steiner, ha desempeñado un buen trabajo durante esta pandemia, pues, “pese a los resbalones San Luis Potosí vuelve a ir para arriba”; en ese sentido, dijo que el nuevo Secretario de Salud tendrá que ser de los mejores asesores para el nuevo gobierno, a fin de darle un buen seguimiento a la pandemia.