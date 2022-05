Canirac fomentará que sigan los filtros sanitarios en restaurantes

Aunque San Luis Potosí ya se encuentra en un semáforo epidemiológico verde permanente, y se han empezado a disminuir y eliminar algunas medidas de prevención, en el sector restaurantero y en el comercio seguirán fomentando el continuar con el uso de los filtros sanitarios, además continúan solicitando el uso de cubrebocas en espacios cerrado.

Así lo señaló el presidente local de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, quien aclaró que, es voluntario que los negocios decidan si continúan o no aplicando el filtro sanitario, que consiste en tomar temperatura y aplicar gel antibacterial a cada persona que ingresa a los establecimientos; sin embargo, reconoció que, a estas alturas ya es complicado contar con los insumos necesarios para los filtros, pues muchos están agotados.

“Hay que propiciar que siga el lavado frecuente de manos, que sigamos usando el gel antibacterial aunque ya no sea obligatorio. Todo esto ya es voluntario, quien no quiera hacerlo no está obligado, pero, si llegáramos a tener una nueva oleada de contagios, los primeros afectados seríamos los restaurantes y comercios, por eso, hay que seguir voluntariamente con este tipo de medidas”, expresó.

No obstante, dijo que, lo que si han pedido a la autoridad es que es les permitan reducir la distancia entre una mesa y otra, pues mientras se mantengan separadas más de lo normal, los restaurantes seguirán trabajando apenas a un 50 por ciento de su capacidad total.

En ese sentido, aseguró que los restaurantes son lugares seguros, y que no propician los contagios, pues, se supone que las personas que acuden a estos negocios lo hacen acompañadas de otras que son de confianza.

“Cuando tú vas a un restaurante o un café vas con quien tienen confianza de estar sin cubrebocas, con quien estás dispuesto a compartir la misma mesa; son gente que desde antes de entrar al restaurante ya conviviste sin cubrebocas, con quien compartes espacios como el coche, el hogar, etc.; entonces, ¿por qué pensar que el problema está en el restaurante?”, agregó.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí