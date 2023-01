Canirac alcanza acuerdos con ayuntamiento en torno a trámites e impuestos

Empresarios adheridos a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) alcanzaron diversos acuerdos con el Ayuntamiento capitalino en torno a trámites e impuestos.

Este jueves, integrantes de la Canirac se reunieron con el alcalde Enrique Galindo, el Director de Comercio, el Secretario de Seguridad Pública, el Director General de Gestión Territorial y Catastral, y el Director de Asuntos Jurídicos.

En la reunión los restauranteros expusieron cinco puntos; el primero de ellos se refiere al impuesto predial, ya que para iniciar los trámites de la licencia de funcionamiento 2023, se pedía que estuviera pagado el predial, sin embargo con el ajuste en los valores catastrales hay propietarios que no han podido pagarlo. En este caso, el Ayuntamiento accedió a que sólo se pedirá como requisito el pago de predial cuando el restaurantero sea propietario del inmueble, y no cuando está en un lugar rentado.

Otro de los temas abordados fue respecto a la licencia de uso de suelo, ya que cuando se publicó el nuevo Plan Centro de Población, se pidió que todos los establecimientos volvieran a realizar el trámite; en este caso, se excusará del requisito a quienes conservan el mismo uso de suelo.

También plantearon el tema de los estacionamientos, ya que ahora se exige que los negocios cuenten con un cajón de estacionamiento por cada 7.5 metros cuadrados; el Ayuntamiento tomará en cuenta si la zona donde se ubica el negocio cuenta con medios alternos de transporte, pues los empresarios destacaron que además, con el operativo antialcohol se busca fomentar que quienes consumen alcohol no manejen, por lo que entonces no sería necesario que lleven auto cuando salen a beber y por ende, no requieren estacionamiento.

El tema de la anuencia vecinal también fue abordado, aunque en este caso no hubo una solución, sino que el Ayuntamiento ofreció analizarlo; en este tema los empresarios cuestionaron porqué si un inmueble se ubica en una zona con uso de suelo mixto, tienen que esperar la anuencia de los vecinos para poder instalar un negocio, y qué pasará entonces con los que ya llevan años en un sitio.

Al respecto, Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Canirac, señaló que hay zonas en las que ya se prevé un rechazo de los vecinos a los comercios, por ejemplo en las Lomas, en vialidades como Himalaya o Guadalcázar, donde a pesar de que ha crecido la actividad económica, todavía hay muchas viviendas y los habitantes se ven afectados por ejemplo con el ruido o el bloqueo de cocheras.

En ese sentido, pidió al Ayuntamiento aplicar la ley, y que por ejemplo si se bloquean cocheras, los autos sean retirados con grúas, "nos educamos cuando nos damos cuenta que se aplica la ley"; mientras que en el tema del ruido, señaló que también de parte de los empresarios hay que aprender nuevos modelos de negocios, por ejemplo, con espacios debidamente diseñados para evitar que el ruido salga del inmueble, pues reconoció que actualmente hay lugares en donde el sonido "insoportable" se escucha a tres cuadras de distancia.

A la vez, solicitó a la autoridad dar los lineamientos para evitar este tipo de molestias, y que no se concedan permisos para comercios en zona habitacional, pues acusó que "siempre" hay alguien que con influencias y un funcionario a modo, obtiene autorización para instalarse y eso lleva a que otros exijan el mismo derecho.

Finalmente, destacó que también se logró destrabar la expedición de dictámenes de la Policía Vial, además de que estos acuerdos son de aplicación general, por lo que los empresarios que no están adheridos a la Canirac también recibirán los beneficios, de manera que la reunión fue productiva.