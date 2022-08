Canicula afecta cultivos de cacahuate

Los efectos de la canícula, principalmente la falta de lluvias, ha provocado que palatinamente la cosecha de diversos productos vaya a la baja e distintas zonas del estado, tal es el caso del señor Enrique Patiño Gómez, quien en “buenos tiempos” producía hasta 1.5 toneladas de cacahuate en las fértiles parcelas del municipio de Rayón.

“El tiempo canicular que se aproximo no deja llegar las lluvias, tiene ya cuatro años que ya no hay cacahuate de siembra en esta región de nosotros, antes yo sembraba y cosechaba hasta una tonelada y media o más en promedio por temporada”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Lamentó que a causa de la factibilidad para la siembra propia, quienes como él se dedican a comercializar ese producto, deben comprarlo “en crudo”, y tostarlo de manera tradicional para revenderlo, “aquí no hay, antes la región era muy cacahuate, ahorita ya no, ahora hay que traerlo”.

Pese a la inversión en trabajo que comercializar el cacahuate representa, don Enrique dice que es una forma de seguir con la tradición de vender aunque ya o lo produzca, “es caro no sale mucho de ganancia porque hay que comprarlo, gastar en gas, y meterle el trabajo de tostarlo, lleva su proceso para vida de ganarse uno el sustento de comer, de rendir el dinerito, ya tostado el kilo anda en alrededor de cien pesos”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Don Enrique, se dijo un tanto decepcionado de que las nuevas generaciones no luchen por rescatar la siembra de ese y otros productos y más aun que no crean en los efectos que la canícula tiene, en el clima, en las plantas, lo animales, etc.

“La juventud no tiene creencias, no cree en la canícula pero si existe en todo el mundo en todos los idiomas está escrito también por eso no llueve y se está acabando la vegetación, los árboles porque ya no llueve igual”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Dijo que en lo que respecta a la siembra del cacahuate, producto típico de siembra en la región, la falta de lluvias no es el único factor que afecta la cosecha, “tiene también mucha plaga de animales que se lo comen en toda sus etapas de crecimiento, cuando está saliendo que las plantas esta “tiernas”, las hormigas no las dejan crecer y se arruinan las matitas, y cuando logran desarrollarse son el alimento ideal para los cuervos, y los clérigos, por todo eso que representa perdidas, ya sale mejor comprarlo y revenderlo aquí”.