Leonel Serrato, candidato del PT y PVEM a la alcaldía de San Luis Potosí

Cargo por el que compite: Presidente Municipal de San Luis Potosí

Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1971

Educación: Abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP. Candidato a maestro en derecho por la Universidad Panamericana

EL POLÍTICO

Es notario público número 32 en ejercicio en la ciudad capital del Estado desde 1997; miembro del Colegio de Notarios del Estado de San Luis Potosí, siendo actualmente secretario de la comisión legislativa.

Campeón Estatal y Universitario de Oratoria, participante y finalista de dos certámenes nacionales de oratoria de los organizados por el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud CREA, y campeón del certamen nacional de Oratoria «Hermanos Flores Magón» organizado por el Gobierno del Estado de Oaxaca en 1988.

Orador en la campaña, abogado y representante legal de la Coalición Democrática Potosina (formada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Demócrata Mexicano) que postuló al doctor Salvador Nava Martínez a la gubernatura de San Luis Potosí en 1991, y posteriormente en todas las acciones legales de la reclamación del fraude electoral y su denuncia cívica, incluida su participación en la Marcha de la Dignidad que emprendiera el doctor Nava.

Integrante del Frente Cívico Potosino y miembro de su Consejo de Directores del que fue Director de Comunicación Social de 1991 hasta 1994.

CAMINO RECORRIDO

Diputado local plurinominal electo (no se presentó a ejercer el cargo en protesta por el fraude electoral) por el Nava Partido Político en 1994, del que fue apoderado legal desde su constitución hasta que su militancia lo declaró disuelto.

Abogado asesor del municipio de Guadalcázar durante el litigio internacional por el tiradero de desechos industriales de Metalclad.

Consejero Jurídico del Estado en el año 2010.

Columnista semanal de diversos medios locales.

Candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí en el 2018 por la coalición «Juntos haremos historia», conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES).

Fue Coordinador Regional de los Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de México, para la Zona Metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre 2020.

Coordinador estatal de la Asociación Civil Defensores de la Patria de octubre 2020 a la fecha.

Pre-candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del Estado para el período 2021 - 2027. Ganador de la primera encuesta que definiría al candidato o candidata de dicho partido.

Candidato a la alcaldía de San Luis Potosí por la coalición «Juntos Haremos Historia» integrada por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para el período 2021 - 2024.

A FONDO

Formación académica:

Partido:

Partidos en los que ha militado anteriormente:

Experiencia:

3de3

¿De qué vive?

Familia:

¿Ha tenido algún problema legal, arresto, acusación?

¿Tiene denuncias por violencia política de género?

