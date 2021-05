Candidatos quedaron a deber en el primer debate, faltó mayor “agresividad”: empresario

Aunque los temas que se abordaron en el primer debate de candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí fueron buenos, la verdad es que los aspirantes quedaron mucho a deber con su participación, faltó mayor agresividad entre ellos, no en un sentido de atacarse sino en el sentido de debatir más, cuestionando cómo llevarían a cabo las pocas propuestas que hubo.

Así lo manifestó el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP), Héctor D’argence Villegas, quien a su consideración el 90 por ciento de los candidatos no iban bien preparados en sus respuestas, pues en lugar de enfocarse en aterrizar de manera creíble sus propuestas, “se interesaron más en seguir en la tendencia de ganarse un voto de una manera que de antemano saben que no es factible y que no es real”.

“Debió haber más debate y cuestionamientos entre los candidatos, evadieron la responsabilidad de realmente querer ganar la gubernatura cuestionando al contrincante, porque eso también se vale; creo que los cuestionamientos entre ellos mismos fueron muy pobres, se tuvieron demasiado respeto. Este debate era para aprovechar y realmente ver quien quiere ganar la gubernatura, además lo ideal no era que se atacaran, sino la intención era cuestionar entre ellos mismos su papel como aspirantes”, apuntó.

No obstante, en su opinión personal, dijo que el candidato que mejor habló en cada uno de los cuestionamientos, y que incluso sí se portó “agresivo”, fue Arturo Segoviano, quien compite por la vía independiente, pues aunque no es un aspirante que se encuentre entre la preferencia de la ciudadanía, al menos mostró mejor preparación con propuestas importantes, principalmente en el tema de Educación Superior, que es evidente que lo domina.

Por otro lado, comentó que aunque sí se habló de Seguridad en el debate, los candidatos se quedaron muy lejos del origen del problema, porque ni siquiera plantearon el tema del narcotráfico, pese a la violencia e impunidad que estamos viviendo.

“Tristemente ninguno de los candidatos aterrizaron propuestas concretas en ese tema. No creo que SLP tenga mucho futuro si los candidatos no se atreven a generar propuestas en esto”, añadió.

En cuanto al tema de Educación, manifestó que lamentablemente los candidatos hablaron muy poco, siendo que hoy en día de lo que más le preocupa a la sociedad, sobre todo por la deficiencia que está teniendo el sector Educativo.

“Anteriormente San Luis Potosí era reconocido porque muchos jóvenes se venían a estudiar a nuestro estado carreras como Medicina e Ingeniería, pero ahora no, se están yendo a otros estados a estudiar porque la entidad ha perdido esa consistencia y evolución que debería tener en la parte de Educación”, añadió.

Asimismo, externó, también debió tratar el tema de la Economía, pues el estado San Luis Potosí no sólo depende de la capital y la industria automotriz, “y no tiene que depender de la General Motors o de la BMW”. En ese sentido, destacó que “hay muchísimo más en las 4 regiones, como el turismo, el campo y la ganadería, que tienen que detonarse como polos de desarrollo, para dejar de ser dependientes de otros estados o incluso del extranjero”.

Finalmente felicitó el esfuerzo y la organización del CEEPAC, porque la propuesta que hizo para este ejercicio democrático fue muy buena, los temas y los cuestionamientos estuvieron muy bien planteados, pero lamentablemente los candidatos fueron los que nos quedaron a deber con sus respuestas muy pobres y poco convincentes.

