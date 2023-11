Candidato a la alcaldía de la capital, lo debe poner el PAN: Rubén Guajardo

El coordinador del GP PAN y presidente de la JUCOPO en el Congreso del Estado diputado Rubén Guajardo Barrera, dijo que el candidato a la presidencia municipal de la capital lo deberá proponer el Partido Acción Nacional, en caso que haya una coalición con el PRI, en el llamado Frente por México.

“El método ordinario del Partido Acción Nacional, que marcan los estatutos, es una elección interna. Mientras no haya nada extraordinario, tendremos que elegir a la o el candidato a la alcaldía de San Luis Potosí por un método ordinario, que es la elección de militantes”, anticipó.

Dijo que “esa elección se debe llevar a partir del 16 de enero, que son los tiempos que marca la ley para llevar un proceso interno; es lo que hasta ahorita yo tengo como información, que es lo que marca la ley y marca los estatutos. También existe el método extraordinario, que es una designación, pero se tiene que justificar la designación”.

“Al final habría que esperar, primero si vamos a ir en coalición PAN-PRI, porque no hay nada todavía firmado a nivel local. Después de decir eso, suponiendo si vamos en coalición, el PAN es quien debe poner candidato en la capital, porque es el que mayor votos aportó en esta coalición. Y después de eso, ir al método interno”.

Adelantó Rubén Guajardo que ”estoy preparado para cualquier tipo de método, sea interno, sea una elección abierta a ciudadanos o sea una encuesta, pero el primero es el ordinario”.

Sobre si los diputados que aspiran a un cargo nuevo deben pedir licencia, explicó que “en caso de que busque la reelección, no está obligado a solicitar licencia. Los alcaldes están en el mismo, si quieren la reelección, si ellos quieren pedir licencia, pueden o no, es decisión de cada uno o cada uno de los alcaldes. En el momento de competir para un escaño u otro espacio que no tenga que ser reelección, sí tendrán que pedir licencia”.