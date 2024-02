Cáncer infantil, 3 síntomas a los que hay que poner atención

En este país, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5-14 años y la sexta en niños menores de cinco, y representa casi 70 por ciento de la carga total de cáncer en estos grupos de edad. Para Miguel Alejandro Estolano Ayón, hematólogo pediatra de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS en San Luis Potosí, es un problema de salud pública que va en aumento, pero es altamente curable si se detecta oportunamente, señaló en la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.

Según la Secretaría de Salud del Gobierno de la República Mexicana, el cáncer en la infancia y adolescencia representa una proporción baja de todos los cánceres y es una de las principales causas con mayor número de años de vida potencialmente perdidos. La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más común en niños y adolescentes mexicanos y las estimaciones de supervivencia global a cinco años varían entre 40 y 60 por ciento. Además, la leucemia es la causa de 1.24 por ciento de los años vividos con discapacidad en niños y niñas de 5-14 años.

El funcionario del organismo sanitario nacional menciona que este fenómeno es un problema de salud pública porque afecta a todos los países y en México se diagnostican entre 5 mil y 6 mil casos nuevos al año “entonces se han hecho muchas estrategias para tratar de mejorar la sobrevida de los niños y que puedan mejorarse la mayoría de estos y una de esas estrategas es conmemorar un día de la lucha”.

El cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores diferentes que se desarrollan en este grupo de población. Los tipos más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms. La gran mayoría de los niños con cáncer viven en países de ingresos bajos y medianos, donde enfrentan inequidades inaceptables en aspectos como la detección temprana, el diagnóstico y el acceso a tratamientos de calidad y cuidados paliativos.

Cortesía / IMSS

La Organización Mundial de Salud, OMS, lanzó la Iniciativa Mundial Contra el Cáncer Infantil, que ofrece a los gobiernos pautas y asistencia técnica para ayudarlos a establecer y mantener programas de calidad contra el cáncer infantil y tiene por objetivo lograr para 2030 una tasa de supervivencia de, como mínimo, el 60 por ciento de los niños con cáncer, lo que supone prácticamente duplicar el porcentaje actual y salvar un millón más de vidas en los próximos diez años.

Por eso en la entidad potosina se aprovechó para hacer un llamado a los padres de familia para detectar las señales de alarma, y en ese momento lleven a sus hijos con un médico para que se pueda tener un diagnóstico oportuno para poder tener los mejores resultados en el tratamiento, pues cada año aumento la cifra de niños y niñas con cáncer.

Los síntomas de alarma tienen que hacer pensar a los padres que sus hijos tienen que ser revisado por un especialista “nos referimos a un médico, si se puede con un pediatra y los principales son: fiebre, pero que no tienen ningún dato de infección, que es muy persistente, que lleva varios días, más de 38 grados, pero no tiene escurrimiento nasal ni dolor de pansa, ninguna infección y eso nos tiene que hacer pensar que eso no es normal”.

Abundó que, también la palidez excesiva es un indicador “que se va poniendo más pálido el niño, se siente cansado y no quiere hacer actividades normales, a su vez la aparición de moretones en pecho, espalda, brazos y no es normal que tengan moretones”.

La aparición de puntitos rojos en el cuerpo que se conoce como petequias, “nos habla de que algunas células de la sangre están muy bajas; además el crecimiento o abultamiento del abdomen como un embarazo y, “eso nos tiene que hacer pensar que pudieran tener un tumor en el abdomen y requerir atención médica”.

En el IMSS todos los pacientes se atienden en el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño Oncológico y aclaró que, no hay zonas donde se den más casos, pues es la misma incidencia en la capital que al interior del estado, como Ébano, Matehuala o Ciudad Valles.

La principal causa de esta enfermedad viene en nuestros genes pues se trata de mutaciones que se dan al momento de que se combina el ovulo y el espermatozoide, “no las heredamos de los papas sino que son mutaciones como espontaneas y se asociación a muchos factores que dan el plus para contraer la enfermedad, como la contaminación, pesticidas, algunas sustancias químicas, no hay una causa especifica, sólo se ha comprobado que exposición a la radiación ionizante o el benceno si da cáncer a todos los niños”.