Canal 13: descanse en paz el emblemático canal de televisión potosino

Este domingo, las redes sociales dieron cuenta del voraz incendio que consumió lo poco que quedaba de las instalaciones de Canal 13 en el famoso teatro-estudio de la carretera a Rioverde.

Con la televisora, durante décadas los potosinos disfrutaron de caricaturas, algunas propias y otras las del canal 5; series de entretenimiento; telenovelas, además de las del Canal de las Estrellas, antes de que llegara la televisión por cable.

El emblemático “Camino a Belém” del Padre Peñalosa, “Tú tiempo”, de Irene Anaya y Mireya Bernal; “Burbujitas” y el payaso Carnavalito para los niños, “Hoy Informativo” en las noticias, con la singular colaboración de Don Fidel Briano; música de verdad con Ernesto Báez Lozano; al “coleguita” Luis Manuel Calzada Macias, conduciendo programas de temáticas diversas; sin olvidar el programa de viernes de medianoche, “Nectaries” con Álvaro Muñoz de la Peña, que rompió esquemas y tabúes en el San Luis de inicios del presente siglo; por todo ello Canal 13 era una autentica opción en el qué hacer de San Luis Potosí, gracias a la visión que en un tiempo tuvo su propietario José Morales Reyes, “la bola Morales”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Para el colega, músico, escritor y creador digital, Arturo Haro, “lo del final de Canal 13 es muy triste”. “Tengo muchísimos recuerdos de mi infancia, adolescencia y juventud, relacionados con ese canal y sus transmisiones; desde niño disfruté de la barra de caricaturas y del programa sabatino ´Burbujitas´, casi casi aparezco bailando ´Billie Jean´ de Michael Jackson, nomás porque morí de pena no fui”.

Recordó las transmisiones navideñas del padre Peñalosa, que causaban al mismo tiempo curiosidad, morbo, conmiseración, solidaridad, aversión y coraje, “más de una vez mi mamá me dio dinero o algo para donarlo, el padrecito mencionó mi nombre al aire y supongo que me encantó, aunque ese recuerdo es muy borroso”, dijo.

Recuerdo al célebre “Garraspatín” de Adrián René Contreras, que no era más que un paliacate amarrado al dedo índice actuando como títere. Genial. No recuerdo la temática de ese programa. Más grandecito me encantaba ver hacer corajes a don Fidel Briano, quien tenía un estilo muy particular de opinar sobre la política potosina y sus oscuros vericuetos.

Refirió como fue al programa Burbujitas, “cuando el conductor cambió entró un buen amigo mío de la carrera de diseño gráfico: El Geras. Nos daban regalitos cortesía de Marinela y otros patrocinadores de los programas. Conocí personalmente a su antecesor, Toño Reyna, a las conductoras de programas de revista y de hecho aparecí varias veces a cuadro, tocando con rondalla, con grupo romántico y de rock”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Finalmente, Arturo Haro recordó al también colega Eduardo López Cruz “Calek”, quien lo invitó a su programa para hablar de historia local “en particular de unos estudios que hice de grabados potosinos de unos ´famosillos´ hermanos Infante”.

Lamento mucho que Canal 13 haya cerrado sus puertas, concluyó, y sobre todo que haya terminado así; “pero es mejor una cremación a que tus restos se vayan haciendo polvo en el olvido y la ignominia”.

Muchos escribieron en redes sociales con cierta ironía, que lo único que queda después del incendio es que el propietario, o sus hijos, cobren el seguro.