Canacope en contra de prohibir la venta de comida chatarra

Establecer una ley que prohíba la venta de comida chatarra en San Luis Potosí es solo una forma en la que se busca recaudar más impuestos, y que no generaría realmente algún beneficio para el sector salud.

Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, quien consideró que antes de pensar en aprobar una ley de este tipo, la autoridad debería mejor invertir recursos para la construcción de clínicas y hospitales, comprar equipo médico, programas de prevención de enfermedades, entre otros aspectos, para verdaderamente garantizar la salud de los niños y jóvenes, así como de la población en general.

En ese sentido recordó que si bien ya existe un impuesto que se cobra a los alimentos con alto contenido calórico, que es el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), el cual se supone que lo recaudado es destinado para la atención enfermedades como la obesidad, la diabetes y el cáncer, y que a la fecha los recursos no se han visto reflejados en una mejora al sistema de salud.

Además de ello, dijo que prohibir la venta de bebidas azucaradas, botanas, etc., perjudicaría a las empresas productoras y sobre todo a los pequeños negocios que los venden. Aunque no especificó en qué porcentaje podrían caer las ventas, consideró que las afectaciones serían muy fuertes para los comerciantes, ya que muchos de los productos que venden podrían ser considerados como no saludables, por lo que pidió a la autoridad analizar bien la propuesta antes de tomar una decisión.

Finalmente, apuntó, para que realmente se puedan evitar problemas de salud en la población, es necesario concientizar desde los niños hasta a los adultos sobre la importancia de crear mejores hábitos alimenticios, a fin de prevenir enfermedades como la diabetes, entre otras.