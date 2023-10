Canaco SLP recomienda a las agencias cancelar viajes a Acapulco

Se prevé una cancelación masiva de viajes a Acapulco para pasar el fin de año, indicó Susana Estrada Tap, presidenta de la Sección Especializada de Agencias de Viajes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

Luego de la devastación en Acapulco a causa del huracán "Otis", la empresaria señaló que es difícil que el puerto se recupere en menos de dos meses para recibir el año nuevo en la playa, "muchos hoteles están lastimados y faltan dos meses, hay carreteras descompuestas", el aeropuerto está cerrado y también los restaurantes se encuentran destruidos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Mencionó que por ejemplo, muchos de los viajes que salen de San Luis Potosí tienen hospedaje en el hotel Hotsson, donde turistas reportaron múltiples daños e incluso que el edificio se estaba moviendo.

En ese sentido, señaló que después de las labores de limpieza en cada inmueble, tendrá que realizarse un peritaje para conocer los daños estructurales, desechar todo lo que quedó inservible y comenzar a reparar, por lo que insistió "como veo las cosas, no se va a solucionar en dos meses".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En ese sentido, cuestionó "¿cómo va a ir una persona a pasar sus vacaciones en un lugar así?", por lo que más que reprogramar viajes, se prevé una cancelación definitiva, "porque no se sabe cuándo van a estar listos los hoteles, restaurantes, el servicio turístico ya sin contratiempos".

Por ello, recomendó a las agencias de viajes que habían vendido paquetes para Acapulco, que regresen el dinero a sus clientes o les cambien el destino, y a las personas que tienen contratado un viaje, que busquen otro destino con tiempo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Lo anterior debido a que se requiere anticipación para encontrar vuelos y hoteles disponibles; agregó que en el caso de las aerolíneas aún no se sabe cómo procederán, "probablemente haya cambio de destino porque son causas de fuerza mayor, pero depende de la aerolínea, algunos no dan reembolso, cambio de destino, ni nada; para eso hay que contratar seguro de viaje, que tiene algunas coberturas en caso de desastre natural, pero tiene que ser 45 días antes, y no cubren todos los destinos".

Respecto a las personas que ya estaban en Acapulco, indicó que si tenían contratada una estancia larga ya perdieron esos días, por ahora lo importante es que logren salir de la ciudad; señaló que en su caso, sí tenía clientes en el puerto y sus familiares no han logrado comunicarse con ellos, aunque afortunadamente hasta el momento sólo se ha reportado una defunción a causa del huracán y eso genera cierta tranquilidad.