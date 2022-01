Camillero inconforme con el Hospital General de Soledad

En el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, siguen liquidando al personal eventual sin finiquito y contratan nuevo personal que no tiene méritos y que no ha estado frente de la pandemia de Covid-19.

Además el personal de la institución narra las vejaciones en que se han desempeñado por muchos años, esperando obtener una base que a final de cuentas es otorgada a familiares amigos o a compromisos políticos. Dejando Claro que la meritocracia no vale de nada.

"No nos liquidaron, y tenemos el mismo problema, no nos dieron finiquito y nos dieron un contrato de un mes y no nos dicen si nos van a renovar. Yo soy camillero y nos pagan una miseria, nuestro sueldo es de 4 mil 800 mensuales, estamos directamente en área covid y no nos toman en cuenta para el Insabi, solo se le dio a médicos y enfermeras, porque ni a cocina, laboratorios, radiólogos, almacén ni administrativos, les dieron este beneficio".

Los camilleros son los que trasladan a los enfermos todo el tiempo, los bajan de las ambulancias, conviven con ellos constantemente y además son quienes tienen que manejar los cuerpos cuando fallecen, por eso cuentan son descuidados por parte de la autoridad.

Durante la pandemia se dio un Bono de 25 mil pesos por atender esta tragedia sanitaria, sin embargo tampoco les dieron nada a pesar de que estuvieron apunto de morir porque se contagiaron de la enfermedad al atender a los pacientes "el bono se le dio administrativos y secretarías, gente que no estuvo ni siquiera cerca de la pandemia y a nosotros no nos tomaron en cuenta".

Este quejoso que prefiere mantener el anonimato para evitar represalias señala que ya se le notificó que solamente se les dará un contrato mensual muy probablemente para editar la antigüedad dentro del pago de finiquitos "para nosotros es una injusticia que nos paguen 4800 al mes porque hay mucho estrés por el coronavirus y a casi todos nos ha dado la enfermedad, no nos voltean a ver hay gente que tiene 12 años en la institución y ni siquiera saben si les van a dar contrato y además ya nos dicen que jamás nos van a dar basificacion".

Son cerca de 200 personas las que están en estos momentos afectados por las pésimas condiciones laborales de la institución sanitaria, muchos lo que quieren es que se les dé un buen ajuste salarial, ya que desde hace muchos años se les prometió y ninguna autoridad gubernamental ha apoyado sus necesidades.

Las condiciones sanitarias para médicos y pacientes están tan mal en el nosocomio que refiere "no hay nada, no hay medicamentos, hay muy malos manejos, hay muy poco personal y el poco personal lo quieren distribuir y que haga el trabajo de otros por ejemplo los camilleros nos mandan como choferes de ambulancia, choferes de gobierno o funciones que no competen al contrato y nos tenemos que aguantar porque sino no nos pagan o nos amenazan con el despido salarial".

