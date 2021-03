Cambios en la Constitución deben ser con visión de Estado, no unipersonal

Por. Daniela Aranda

Es lamentable que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vea un país para él solo, donde se está formando una visión unipersonal que sólo le puede servir a la Cuarta Transformación.

Manifestó el presidente de la asociación Potosinos con Valor, Jaime Chalita Zarur, quien consideró necesario que los cambios que se propongan a la Constitución deben ser con una visión de Estado y no de una sola persona, como se está haciendo recientemente.

“De ser necesarios los cambios en la Constitución deben trabajarse en conjunto con los especialistas y no solo tener una visión unipersonal, como los que se pretenden hacer ahora con el tema de la Reforma Eléctrica. Me parece que en lugar de ir progresando en nuestro país, hemos estado yendo hacia atrás. Una constitución que se percibe para la visión de un solo hombre, en un país que debería ser incluyente, pero que no lo es”, apuntó.

El empresario señaló que estamos viviendo un retroceso que necesitamos revertir antes de que nos siga dañando, pues se percibe una falta de seguridad en el marco legal que se está ausentando de un país que debería ser de leyes, pero que nos está quedando a deber.

"Pareciera que la ley cuando sirve a los intereses, que se aplique y cuando no sirva, que no se aplique", añadió.