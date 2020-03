Cambian a digital, servicio a celulares

En un recorrido que realizó El Sol de San Luis a empresas locales de telecomunicaciones, se recabó qué tipo de métodos preventivos llevarán a cabo para evitar la propagación del contagio del Covid-19, entre su personal y clientela, los cuales reforzarán después de las indicaciones que se brindaron a nivel nacional, donde insisten en la importancia de quedarse en casa.

Mencionaron que acorde a la experiencia que se tienen en otros países impactados por el Covid-19, una de las medidas más efectivas es el evitar la concentración de personas en espacios reducidos, por ello las grandes marcas de telefonía celular, han puesto a la disposición de su clientela diversas apps y canales digitales sin costo alguno, para que puedan disfrutar de diversos servicios, realizar pagos o recargas en linea, desde la comodidad de sus hogares. Todo esto con el fin de evitar que se presenten a sus instancias administrativas o centros de atención, quienes invitan a que se consideren este tipo de recomendaciones, y si llegasen a presentar algún problema priorizar el marcar a los números de atención de cada una de sus compañías.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Lorena Enríquez, asesora de ventas y de telefonía, indicó que estas acciones son una vía para prevenir y resguardar la salud de todos, “En el interior de nuestras instalaciones, sólo se tiene en cuenta que permanezca todo aquel y aquella, que tenga la necesidad de realizar algún trámite obligatorio dentro de nuestras instancias, donde se tomarán las medidas de salud necesarias, como el uso de gel antibacterial, el que se mantenga un distanciamiento social de al menos un metro entre cada persona que asista, son recomendaciones que se nos han dado, de momento, para hacer frente a esta contingencia”.

Usuarios de telefonía celular, también han tomado sus precauciones, para evitar asistir a lugares donde confluyen gran cantidad de personas, Lucía García, ha decidido que por lo pronto las recargas celulares y pagos telefónicos los realizará vía banca móvil, o bien por las aplicaciones que le ofrecen sus compañías de telecomunicación, “Prefiero hacer mis pagos por el celular o en la lap, no me siento del todo segura, pero es la manera más viable de finiquitar los adeudos por estas opciones, con tal de no salir de casa o bien , no tener contacto con gran cantidad de gente, y así evitar ser contagiada”.

De igual manera el servicio de “cambio de chip, o cambio de compañía celular”, ha cesado sus actividades de manera presencial, donde anteriormente personal de estas empresas de telefonía celular se encontraban ofreciendo sus servicios en las plazas públicas del Centro Histórico de la Capital, como “Fundadores”, “Plaza de Armas” y “Plaza del Carmen”, quienes actualmente este tipo de servicio lo seguirán ofertando vía telefónica respaldado por empresas de Call Centers de la entidad.