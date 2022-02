Cambia titularidad de Protección Civil Estatal; sale Garza Nieto y entra Ordaz Flores

El gabinete de Ricardo Gallardo Cardona sufrió otro cambio en su estructura, esta vez fue en la Coordinación Estatal de Protección Civil, donde Antonio Garza Nieto será reemplazado en la titularidad por Mauricio Ordaz Flores, personaje cercanísimo al proyecto gallardista.

Ordaz Flores se encontraba en funciones de mando policiaco en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres, confirmó el más reciente enroque, del que dijo “forma parte de un serial de cambios que se lleva a cabo desde mediados de enero y que aún no concluye”.

El funcionario que entra al relevo en la CEPC de es un perfil con experiencia en ese ramo, añadió, refiriéndose a los cargos que ha desempeñado Ordaz Flores en Seguridad y Protección Civil, en las administraciones de Gallardo Juárez y Gallardo Cardona.

El encargado de la política interna en el estado aclaró que Garza Nieto podría ser reubicado en alguna otra área de la administración gubernamental. En las oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil se desarrollaba desde hace semanas el proceso de entrega recepción, sin embargo hasta hoy fue anunciado el cambio.

A pesar de que el mandatario estatal ha anunciado que sus funcionarios se encuentran en constante evaluación, por lo que no se no se descartan más cambios, estos no serían en el corto plazo.

El ajuste de este marte se realiza dentro de la estructura de colaboradores cercanos al gobernador, Ricardo Gallardo Cardona.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí