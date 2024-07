Calor incrementó ocurrencia de incendios en la zona metropolitana de SLP: Bomberos

Son 600 conatos de incendios los que fueron registrados por el Honorable Cuerpo de Bomberos Metropolitano, y justamente son las condiciones climáticas, asociadas con las altas temperaturas las que hicieron que se registraran en la entidad potosina esas afectaciones.

Al menos hasta el mes de mayo, ocasionaron que en 2024, sumaran 600 conatos, esas conflagraciones representarían pérdidas financieras de hasta 600 millones de pesos. Sin embargo, Adolfo Benavente Duque, comandante del Honorable Cuerpo de Bomberos, sostuvo que a partir del mes de junio, con una mayor presencia de humedad, las incidencias asociadas con este tipo de siniestros disminuyeron de manera radical.

Dio a conocer que las causas más frecuentes que generaron fuego, tuvieron que ver con las altas temperaturas, el calor generó una mayor presión en las mangueras de conexiones de gas doméstico, hasta reventarlas y provocar conflagraciones.

También, el sobreuso de ventiladores, en algunos casos, también provocó el sobrecalentamiento de cableado, y cortos circuitos posteriores, causantes de incendios.

En la temporada, atendieron incendios en terrenos baldíos, áreas forestales, en algunos comercios y algunas casas habitación.

Aseguró que para él, uno de los meses más críticos fue el de mayo, cuando contabilizaron 234 incendios que generaron pérdidas, por unos 200 millones de pesos.

El estado potosino aún no puede bajar la guardia, pues no descarta que continúen arreciando las altas temperaturas en algunas zonas del Estado, donde las lluvias no han sido tan benévolas.