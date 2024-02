Calle 5 de mayo, en San Miguelito, entre aguas negras

Una vez más, habitantes del Barrio de San Miguelito, denunciaron el atraso y la improvisación de trabajos que forman parte de la rehabilitación que emprendió desde el mes de agosto del año pasado, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Pues hoy día las labores que se realizan sobre la calle 5 de Mayo, esquina con la calle Miguel Barragán han ocasionado el colapso del drenaje y como resultado la fuga de aguas residuales en esta área.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Además de eso, las y los afectados señalaron en entrevista que, desde el fin de semana pasado no han podido ingresar a sus hogares, pues las banquetas que fueron retiradas no han sido repuestas y solo cuentan con unas pequeñas rampas de mdf para cruzar.

“Estamos hartos, nos cortaron el agua y hay aguas negras por todos lados, tampoco podemos acceder con facilidad y se les olvida que somos personas mayores”, señaló la señora Guadalupe Orta, vecina del lugar.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Si bien, en días pasados El Sol de San Luis informó acerca de algunas tuberías reventadas en la zona por el paso de automóviles en el área de la obra, hoy los habitantes de esta calle señalaron que desde hace semanas la obra no cuenta con un supervisor lo que repercutió en la manera de la ejecución de los trabajos.

“El ingeniero encargado de la obra de esta calle tiene mucho que no viene y los trabajadores hacen lo que quieren. Por eso el drenaje colapsado que ahora está lleno de concreto, lo que queremos es que la obra termine y la hagan bien”, señaló Marcelino Juárez.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por lo que hicieron un llamado a las autoridades estatales, para que pongan solución a estas problemáticas que, según lo referido por ellos, les roban su paz y tranquilidad.

“No podemos ni caminar aquí, es imposible. Muchos ya no entramos a las casas y hay adultos mayores que se quedaron adentro, no sabemos qué va pasar con las fugas porque solo nos dicen que van a poner concreto. No estamos en contra de las obras pero que las hagan bien”.