Caerán ventas patrias 70%

A menos de una semana de iniciar la festividad del 210 aniversario de la Independencia de México, comerciantes ambulantes y fijos pertenecientes al Centro Histórico de la Capital, han manifestado sentirse preocupados por las bajas ventas de artículos patrios, pero mantienen aún la esperanza de que para el 15 de septiembre el comercio se reactive.

Así lo manifestó Carolina Leyva, quien tiene un local a las afueras del Mercado Miguel Hidalgo, y quien se dedica a vender y distribuir mercancía de papelería, artículos escolares y manualidades.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

“Ya pusimos la venta de vitrina, es decir ya sacamos todos los adornos y artículos que tienen que ver con la celebración del mes patrio. Antes se vendían mucho por las escuelas y negocios de comida, que son los sitios donde más se adorna por esta conmemoración”

“Hoy no hemos puesto ni el 50 por ciento de la mercancía, y a lo más, hemos vendido un 20 o 30 por ciento de ella. Es triste, y estamos viendo qué otras cosas podemos comercializar para sacarle provecho a esta fecha, por lo pronto hemos elaborado cubrebocas con bigotes para que aunque sea con todo y Covid-19, la gente lo celebre a su manera”.

Por otro lado, en un recorrido realizado en el primer perímetro del centro de la ciudad, fue notoria la carencia de indumentaria que adorna los espacios y locales de las calles principales. Andrea Yamile, quien es empleada de una boutique de ropa de fiesta y gala, comentó que es la primera vez en muchos años en los que no han tenido encargos especiales para poder vestirse en esta fecha tan especial para los mexicanos.

“Cada año vienen señoras , maestras, y hasta mariachis a pedir trajes especiales para vestir el día del grito de Independencia. Hasta ahora no han venido a solicitar vestimenta especial. Lo que mostramos en la tienda es lo que siempre ha existido en aparador, no tenemos modelos nuevos, y es poca la mercancía que llegó. Moños, corbatines y alguno que otro trajecito para niños, pero no más”, declaró.

De igual manera, hasta ahora son pocos los vendedores ambulantes que tienen este tipo de artículos para su venta, ya no se ven, -como antes-, los tradicionales carritos repletos de banderas, bigotes, moños y trompetas. Solo unos cuantos objetos patrios que acompañan la mercancía que comúnmente venden estos comerciantes.

“Ya no invertimos este año en ese tipo de artículos, lo que deja hoy son los cubrebocas. Además ni se va celebrar el grito, no habrá fiesta, no saldrá la gente, le tiene miedo a la pandemia. ¿A quién le vamos a vender?, lo bueno es que no se gastó en ese tipo de inversión, sino hubiéramos tenido muchas pérdidas, del 100 por ciento que traíamos de mercancía de la Ciudad de México, ahora sólo trajimos el 35 por ciento y no se ha vendido ni la mitad de eso”, exclamó decepcionado don Arturo, quien por el momento sólo vende juguetes chinos en el pasaje de la calle Hidalgo.

Debido a esto, se prevé que exista un desplome en ventas en este tipo de rubro mercantil aproximadamente de un 70 por ciento o más. Cabe señalar que hace un mes el Alcalde capitalino Xavier Nava Palacios anunció que debido a los contagios no se realizaría el festejo del Grito de Independencia, y que incluso los gastos que se tenían destinados para este magno evento serían distribuidos para la adquisición de aditamentos sanitarios, equipo médico, e incluso sería distribuído en programas de apoyo por la pandemia.

Por lo cual se conjetura que este año debido al Covid-19, esta celebración patria pasará desapercibida.