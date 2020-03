Caen ventas en Mercado Hidalgo hasta un 50 por ciento

Comerciantes y locatarios del Mercado Hidalgo hacen un llamado a la sociedad potosina a apoyar el comercio local y acudir a este centro de abasto a realizar sus compras de primera necesidad, pues la contingencia sanitaria por el virus Covid-19 les ha generado una disminución en sus ventas de hasta un 50 por ciento.

Al respecto la vicepresidenta de la Unión de Locatarios y Comerciantes, Abigail Galván, manifestó que de momento el mercado no cerrará sus puertas y que la mayoría de los locatarios continuarán laborando de forma habitual, acatando las medidas preventivas y sanitarias correspondientes para evitar la propagación del virus.

Explicó que ya han sostenido mesas de trabajo junto con el ayuntamiento capitalino y la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS) para conocer las medidas que deberán estar aplicando; comentó que cada locatario deberá llevar una bitácora de limpieza cada dos horas, tendrán que realizar un correcto lavado de manos y usar gel antibacterial, de igual forma en los accesos del mercado se les estará aplicando gel antibacterial a todas las personas que vayan entrando.

“No consideramos cerrar el mercado ya todos nosotros vivimos al día y no nos podemos dar ese lujo; queremos decirle a la gente que las compras de pánico que están haciendo en el súper mejor vengan a hacerlas al mercado y que consuman local”, expresó.

No obstante lamentó que la próxima temporada de Semana Santa no será favorable para los locatarios del mercado pues no habrá afluencia de visitantes, debido a la cancelación de eventos importantes como la Procesión del Silencio, la cual era un gran atractivo para los turistas nacionales e internacionales quienes acudían al mercado a comprar.

“Esto nos perjudica a nosotros mucho como comerciantes establecidos en los mercados, porque para estas fechas nosotros ya empezábamos a ver una alza en el flujo de turistas; vamos a tener una pérdida en la derrama económica porque se suspendieron eventos de Semana Santa, tanto comerciantes como artesanos nos veremos afectados porque no contaremos con la presencia de gente que venía hasta de otros países”, añadió.